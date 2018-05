Le gite fuoriporta per il primo fine settimana di giugno

MANTOVA CHAMBER MUSIC FESTIVAL – Mantova – Un appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di musica classica: da mercoledì 30 maggio a domenica 3 giugno si svolge un importante festival dedicato alla musica da camera. Oltre ad assistere ai concerti di eccellenti esecutori e alle esibizioni di complessi musicali formati da giovani esecutori tra i 9 e i 15 anni d'età, in occasione del festival ci si può immergere nel fascino della città attraverso percorsi guidati, itinerari tematici, itinerari culturali e workshop. Info: www.mantovachamber.com.



FESTIVAL DEI LAGHI - Iseo (Brescia) – Il suo scopo è valorizzare l'ambiente lacustre in tutti i suoi aspetti: come ogni anno Iseo ospita nel suo centro storico, da venerdì 1 a domenica 3 giugno, il festival che ospita una trentina di laghi italiani e circa 10 europei, grandi e piccoli, pronti a mostrare ai visitatori tutta la loro bellezza. Ci sono dialoghi e conferenze, ma anche spazio per l’enogastronomia con la mostra mercato Bontàlago che propone le produzioni tipiche di ciascun territorio lacustre. Il Lake Street Food è un punto ristoro presso il Porto Gabriele rosa dove, dalle ore 11 alle ore 22, si possono degustare i piatti tipici di lago. Ci sono anche spettacoli e attività sportive, dal nordic walking alle prove di kayak e vela. INFO: www.festivaldeilaghi.it.



CHE FESTIVAL!- Genova - Da venerdì 1 a domenica 10 giugno il piazzale della sede di Music for Peace a Genova ospita una “città del divertimento" in cui lo spettacolo serve a sensibilizzare le persone e raccogliere aiuti concreti per la pace e lo sviluppo della solidarietà tra i popoli. Gli artisti partecipano senza ricevere alcun compenso e sono pronti ad esibirsi sui due palchi, nell’area dibattiti, al campo sportivo polivalente per tornei di pallavolo, basket e calcetto. Ci sono anche una mostra fotografica, due schermi giganti e punti di ristoro. Nel pomeriggio si svolgono giochi e laboratori per i bambini ed esibizioni sportive. La sera sono in programma spettacoli con Dj, musicisti, attori e cabarettisti, Il biglietto d'ingresso non è in denaro, ma generi di prima necessità (riso, farina, legumi, sale, tonno in scatola, miele), materiale didattico, giocattoli, coperte, lenzuola che verranno inviati alle popolazioni bisognose. INFORMAZIONI: www.chefestival.it.



CITY OF GASTRONOMY FESTIVAL – Parma – Il ponte del 2 giugno è all’insegna del gusto nella capitale della Food Valley, tra show cooking e dimostrazioni di chef stellati provenienti da sei nazioni, con tanti incontri e dibattiti dedicati alla cultura del cibo. Nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 giugno in piazza Garibaldi e in piazza Ghiaia sono in programma cooking show, temporary restaurant e incontri culturali; grazie ai Musei del Cibo, sono previsti anche laboratori dedicati ai bambini. www.cityofgastronomyfestival.it.



PALIO DELLE CONTRADE - San Secondo Parmense (Parma) – Domenica 3 giugno raggiunge il culmine la festa per il Palio delle Contrade, in corso dal passato fine settimana. Sono in programma, nella piazza della Rocca, il Mercato Rinascimentale con Arti e Mestieri, esibizioni di giullari lungo le vie del Borgo e Cene Rinascimentali con vari spettacoli nelle Contrade. Sabato 2 giugno ci sono alcune rievocazioni storiche, mentre domenica, dopo i riti religiosi del mattino e le esibizioni di musici e sbandieratori, si svolge il grande Corteo Storico con la Corte dei Rossi, gli ospiti e le sei contrade: al termine la disfida del Palio nell’Arena dello Stadio. Info: www.paliodellecontrade.com.



SAGRA DEL FIORE DI ZUCCA FRITTO - San Miniato (Pisa) – Un goloso doppio fine settimana a base di fiori di zucca fritti aspetta i foodies nel centro storico di San Miniato, splendido borgo toscano in provincia di Pisa per una bella festa popolare in programma da venerdì 1 a domenica 10 giugno. Per due weekend, otre ai buoni sapori della cucina proposti dagli stand gastronomici, ci sono anche spettacoli di musica e cabaret, mercatini con i prodotti tipici della cucina e dell'artigianato e serate di festa. INFORMAZIONI - www.lesagredelaserra.com.



MOSTRA DEL CHIANTI - Montespertoli (Firenze) – E’ giunta all’edizione numero 61 questa bella manifestazione che raccoglie, fino a domenica 3 giugno, gli appassionati di buoni sapori e del buon bere nella culla del più famoso vino toscano. Tra le colline di Montespertoli occhi puntati sul Chianti ma anche su prodotti tipici e tradizioni contadine. I produttori espongono in degustazione le loro etichette in piazza Machiavelli; in piazza del Popolo sono invece allestiti gli stand gastronomici di prodotti locali. Ci sono anche convegni tecnici, mostre ed eventi musicali. INFORMAZIONI: www.mostradelchianti.it.



NAPOLI PIZZA VILLAGE – Napoli – Da venerdì 1 a domenica 10 giugno il lungomare partenopeo di Via Caracciolo si trasforma nella pizzeria più grande del mondo in occasione del Napoli Pizza Village. I numeri parlano da soli: 100.000 pizze sfornate, 30.000 metri quadrati di "pizzeria" in riva al mare, 4.700 posti a sedere, 150 pizzaioli, 450 persone all'opera e circa 50 pizzerie storiche presenti per soddisfare gli appetiti di tutti. Il villaggio della pizza è aperto tutti i giorni dalle ore 18.00 a alle 24.00: ci sono anche il Campionato Mondiale del Pizzaiolo, ospitato nell'apposito "Stadio della pizza" e grandi esibizioni di pizza acrobatica. Per completare il divertimento sono in programma concerti e show, un villaggio dedicato ai più piccoli e corsi tenuti da maestri pizzaiuoli di fama internazionale. L'ingresso è gratuito. INFO: www.pizzavillage.it.



FESTA DEL PESCATO DI PARANZA - Castellabate (Salerno) – Per un intero fine settimana, da venerdì 1 a domenica 3 giugno, i colori e i profumi del mare del Cilento sono protagonisti di una grande kermesse del gusto ospitata nel piazzale di "Campo dei Rocchi", tra le frazioni di Santa Maria e Lago a Castellabate. Protagoniste tutte le specialità del pescato, preparate dai ristoranti locali, e la classica pasta e fagioli con le cozze insieme a frittelle di mare, dolci e tanti altri prodotti tipici. Ci sono anche momenti di intrattenimento musicale, mercatini gastronomici e laboratori artigianali. www.associazionepuntatresino.it .



SAGRA CILIEGIA “FERROVIA” DI TURI - Turi (Bari) - Sabato 2 e domenica 3 giugno le deliziose e coloratissime ciliegie “ferrovia” sono protagoniste di una golosa sagra ormai tradizionale. Il programma prevede stand espositivi legati alla gastronomia, in particolare alla ciliegia regina della festa, e ai prodotti della tradizione del territorio, ma ci sono anche mostre fotografiche e di pittura, esposizione di auto e mezzi agricoli del passato e visite guidate a masserie e luoghi d'arte della zona. www.sagraciliegiaferrovia.it