Le delizie dell’Emilia Romagna? Appuntamento a Modena

Un viaggio che parte dal cuore di Modena, dal centro storico che ospita dal 1997 il Sito Unesco di Piazza Grande con il Duomo e la Torre Ghirlandina: l’intero complesso costituisce una “testimonianza unica o quantomeno eccezionale di una civiltà”, con il suo peculiare intreccio di funzioni religiose e civili.



Il mercato coperto Albinelli - Il centro storico di Modena ospita anche un eccelso esempio di architettura Liberty, il Mercato coperto Albinelli dove non solo è possibile fare la spesa ma altresì degustare, presso gli Artigiani del Gusto, prodotti e i vini DOP e IGP di Modena, nell’ambito del progetto turistico del Comune di Modena in collaborazione con Piacere Modena “Il Coupon del Gusto”.



Tutti i sapori di Modena - Tuttavia, nel weekend del 28-29 settembre Modena sarà ancora di più l’ombelico del mondo food con Gusti.a.Mo18, ovvero come degustare con gli occhi e con il palato tutta l’eccellenza di Modena, nella terza edizione della manifestazione organizzata da Piacere Modena con il patrocinio della Provincia di Modena, della Camera di Commercio di Modena e della Regione Emilia Romagna.



Gusti in piazza - Il cuore pulsante della festa sarà piazza XX Settembre, dove nella giornata di sabato 29 settembre verrà allestito il villaggio del gusto: un contenitore di esperienze ed emozioni per grandi e piccini con laboratori per famiglie e attività creative, degustazioni teatralizzate con la compagnia Koinée. All’ora di pranzo degustazione dei tortellini di Castelfranco Emilia preparati dalle Sfogline dell’Associazione La San Nicola mentre la sera è previsto l’aperitivo in musica dal “gusto lento e ritmi veloci” con Daniele Reponi, che propone Panini d’Arte con le eccellenze DOP e IGP del Territorio, accompagnato dalle sonorità rock blues dei Sould Out e di Simone Galassi.



Alla scoperta delle eccellenze modenesi - In piazza quindi, i prodotti tipici modenesi e la motivazione per partire, sulle due o sulle quattro ruote, alla scoperta dei luoghi di produzione di tali eccellenze. In questo speciale weekend saranno infatti aperte al pubblico numerose strutture produttive in tutta la provincia di Modena: acetaie, prosciuttifici, caseifici, cantine. Perché i prodotti protagonisti del fine settimana più goloso dell’anno saranno proprio gli aceti balsamici di Modena, IGP e Tradizionale DOP, il Parmigiano Reggiano DOP, il Prosciutto di Modena DOP, i Lambruschi Modenesi DOP, lo Zampone e il Cotechino Modena IGP, la Ciliegia di Vignola IGP, e le Amarene Brusche di Modena.



Per maggiori informazioni: www.gustiamodena.it