L'evento, promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano e realizzato in collaborazione con il Castello e il Comitato FAI di Piacenza, è una grande festa della biodiversità, divenuta negli anni sempre più ricca di contenuti e sempre più apprezzata non solo dagli appassionati di green, ma anche da un pubblico di qualsiasi età e che coltiva gli interessi più diversi. È una mostramercato da vivere con intensità, perchè trasmette i colori, i profumi e i sapori più diversi.



Splendida location dell'evento è il maniero inserito nel Circuito dei 24 Castelli del Ducato di Parma e Piacenza: circondato da un fossato rimasto intatto nel tempo e immerso tra le dolci colline piacentine, il Castello di Paderna è oggi residenza di campagna con un grande podere agricolo. Oltre ad essere a disposizione delle scuole come fattoria didattica, è sede di cerimonie, convegni e servizi fotografici.



All'interno di questa rilassante e piacevole atmosfera i visitatori non trovano solo florovivaisti, agricoltori e artigiani, ma anche numerosi appassionati con cui condividere emozioni ed esperienze. Protagonisti della manifestazione sono come ogni anno esemplari di vegetali ormai scomparsi dai nostri giardini e dalle nostre tavole, piante ornamentali sia commestibili che spontanee. Non mancano collezioni di patate, di peperoncini, legumi e fiori in grado di esaltare la complessità di un immenso patrimonio genetico che rischia di andare perduto.

Accanto a specie rare di uva, nocciole e fichi, vengono esposte anche bacche rosse d’autunno e tipologie di zucche dai colori variegati e dalle forme bizzarre.



Per tutta la durata dell'evento, come di consueto, momenti di svago e di apprendimento si alternano a dimostrazioni e conferenze, mentre i più piccoli hanno la possibilità di partecipare a laboratori e giochi. A rendere queste giornate ancora più saporite, degustazioni e ghiottonerie con i sapori tipici dell’autunno.



I contributi raccolti in occasione della manifestazione saranno destinati a Torre e Casa Campatelli, bene del FAI a San Gimignano (SI).



Orario: sabato 1 e domenica 2 ottobre, dalle ore 9.00 alle 18.30.

Prezzi: Ingresso a contributo minimo di 7 €; Iscritti FAI e possessori della Card del ducato 5 €; gratuito per i bambini fino ai 12 anni e per chi si iscriverà al FAI in occasione della manifestazione.

I visitatori della manifestazione potranno disporre di:

Ampi parcheggi;

Punto ristoro e caffetteria;

Area deposito merci acquistate;

Per maggiori informazioni, consultare il sito Internet: www.fruttiantichi.net