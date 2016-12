Gite fuori porta: le sagre che inaugurano agosto

Sagra del Mirtillo - Rasura Mellarolo (SO) - Da giovedì 4 a domenica 7 agosto le tenere bacche dal colore blu intenso saranno le protagoniste del lungo weekend a Rasura Mellarolo, in Valtellina. Pietanze invitanti a base di mirtillo verranno serviti nel piccolo borgo, con un menu che varia dai primi piatti alle carni fino ai dolci. Il programma prevede iniziative collaterali con musica dal vivo, il mercatino di prodotti tipici e la mostra degli antichi mestieri



Gara delle Bisse - Gargnano (BS) - La Regata delle Bisse è una tradizionale gara remiera che vede la partecipazione di imbarcazioni storiche, risalenti all'epoca della Repubblica Veneta. Ad ospitare questao evento sono numerose località gardesane tra cui: Salò, Desenzano, Gardone Riviera, Garda, Rivoltella, Gargnano, Lazise e Bardolino. Appuntamento previsto per sabato 6 agosto.



Lumache in sagra - Cusumaro (FE) - Fino a mercoledì 10 agosto questo piccolo paese in provincia di Ferrara, ospita gli amanti del gusto e delle antiche tradizioni per un evento ricco di buoni sapori, tra cui specialità a base di lumache e piatti tipici della tradizione delle terre degli Estensi. La lumaca di Casumaro, d’altronde, è famosa in tutta Italia per la sua carne tenera e gustosa, simile a quelle delle cozze e delle vongole, ma molto più saporita; una vera e propria delizia che in cucina può essere utilizzata in molteplici varianti, dagli antipasti fino ai contorni, in umido, fritta o all’interno di un sugo corposo.



Sagra del Maccherone - Sassofortino (GR) - Pasta a non finire in provincia di Grosseto: i primi due weekend di agosto nel Parco comunale Fonte di Vandro, la zona più suggestiva del paese, le proposte culinarie sono legate alla più genuina tradizione locale, fatta di sapori forti e frugali e dall'antico legame con la terra. Nelle due settimane di sagra orchestre e concerti allieteranno le serate con spettacoli gratuiti.



Sagra della lumaca - Perugia - Fino a domenica 7 agosto la lumaca viene celebrata in occasione della 37a edizione della sagra dedicata a questa specialità. Oltre alle rinomate lumache al sugo e in porchetta, potrete assaggiare gustosi e sfiziosi piatti come l'antipasto di lumache (con un tris di assaggi) o gli spiedini di lumache. Non mancheranno ovviamente tanti altri piatti, tutti cucinati nel rispetto della tradizione perugina come l'oca in porchetta, la tagliata di Chianina, o l'immancabile torta al testo. Piatti realizzati con materie prime di qualità e a filera corta, di aziende locali.



Festa della bistecca - Soriano nel Cimino (VT) - Un weekend di festa in provincia di Viterbo: dal 5 al 7 agosto tre serate a base di prodotti tipici e genuini con un menu che prevede tante prelibatezze per il palato: oltre alla migliore carne alla griglia, non mancheranno bruschette, affettati, patatine fritte, salsicce alla brace, insalata e dolci tipici il tutto accompagnato da ottimo vino del territorio.



Fiordilatte Fiordifesta - Pianillo (NA) - Un weekend di festa per celebrare le tipicità gastronomiche della costiera amalfitana e sorrentina. Ma il formaggio fresco a pasta filata non sarà l'unica bontà da degustare: troverete infatti anche pane fragrante e salumi prodotti dalle pregiate razze di animali allevate in montagna. Un menù tipico ricco di gusto, declinato in deliziosi piatti, tutti da scoprire, a partire dal nome: gli sfizi del contadino, i fusilli belvedere, il pane del campo e il buonissimo babà.



Festa Bavarese e Sagra della Porchetta - Visciano (NA) - Fino al 4 agosto un'imperdibile occasione per divertirsi, rilassarsi e scoprire le bellezze e le bontà offerte dal territorio campano. A disposizione dei buongustai ci sono tantissime prelibatezze come rotewurst, brezel, crauti, kartoffeln, stinchi di maiale, leberkase e tantissimi altri gustosi piatti. Il tutto impreziosito da fiumi e fiumi di birra Paulaner serviti nei tipici boccali da 1 litro. La location, con oltre 2500 posti a sedere, è anche lo scenario di divertimenti, simpatici gadget, musica folkloristica e balli di gruppo.



Festival delle torri - Cava De' Tirreni (SA) - Da giovedì 4 a sabato 6 agosto il palcoscenico cavese ospita una manifestazione dedicata ai gruppi folk nazionali ed internazionali in rappresentanza delle proprie culture e tradizioni. In calendario tavole rotonde, mostre sugli usi e i costumi, proiezioni di filmati sulle bellezze naturali, storiche ed architettoniche dei paesi partecipanti e una serie di gite guidate in zone di interesse archeologico e turistico della Regione Campania.



Festa del Pomodoro di Pachino - Marzamemi (SR) - Ottava Edizione Festa del Pomodoro di Pachino IGP 2016 dal 2 al 7 agosto nel borgo marinaro di Marzamemi. Questa festa nasce da una idea del Consorzio - che promuove e valorizza il ciliegino di Pachino (SR), tutelando la tipicità e vigilando su usi impropri del nome del prodotto- per due semplici motivi: esaltare quello che è il prodotto di punta del territorio, l'“Oro rosso” e far conoscere questo prodotto ai tanti turisti che nella stagione estiva popolano il territorio.



Concorso fotografico Memorial Massimo Piccione - Milazzo (ME) - L'associazione "Be Somebody - No all'indifferenza; sii la differenza” presenta un concorso fotografico dedicato a giovani fotografi non professionisti. Scopo dell' iniziativa è coinvolgere i ragazzi in un'attività così bella e creativa, con il fine di sensibilizzarli alla lotta contro il bullismo. Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 30 novembre e ogni partecipante potrà inviare massimo tre fotografie. Per maggiori informazioni, seguite la pagina Facebook Be Somebody.