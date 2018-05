Accogliente, vivace, davvero unica, la fiera botanica di Franciacorta, organizzata dal Comune di Cazzago San Martino e dalla Pro Loco Comunale, fiorirà nel borgo antico di Bornato in provincia di Brescia, il terzo week end di maggio – da venerdì 18 a domenica 20. Tanti i patrocini istituzionali: in primis la Commissione Europea.



Ogni anno 15 mila visitatori - Un evento che può vantare grande successo di pubblico fin dalla prima edizione, 5 medaglie d’oro del Quirinale, 15.000 visitatori l’anno, 120mila metri quadrati di spazi espositivi, 11 dimore storiche aperte al pubblico, più di 100 addetti ai lavori e molti, moltissimi amici, affezionati interpreti e amatori di una ricorrenza che chiama Primavera. Quella di Franciacorta in Fiore è una storia che ha saputo catturare l’interesse di tanti appassionati del verde che non vi trovano solamente la ricercatezza della specie o la vastità dell’offerta, ma anche un modo d’intendere la Natura e il Bello a trecentosessanta gradi.



E c'è anche il Festival del Giardino - Non è tutto : il Festival del giardino di Franciacorta è il tradizionale concorso giunto alla XVI edizione che avrà per tema “Pillole di paesaggio - interpretazione, sintesi, creatività. E’ aperto a tecnici, artisti, fotografi, creativi e studenti chiamati a rappresentare nello spazio di un giardino la complessità del paesaggio. Scopo del concorso è di sensibilizzare il pubblico offrendo stimolo, ispirazione e soluzioni dettate dalle nuove tendenze proposte a livello internazionale nella progettazione degli spazi verdi. Inoltre un sistema per creare occasioni di rilancio economico nel settore.



Questi i luoghi dell’evento - Anche quest’anno la direzione artistica è affidata ad architetti e paesaggisti. Gli spazi che ospiteranno la manifestazione saranno Cascina Orlando, Castello Orlando, Palazzo Ambrosini-Bresciani e la Cantina Antica Volta Ambrosini Battista, La Rocca, il prato e Palazzo Secco d’Aragona, Villa Fanti e Frutteto Dalola, Cantina Biondelli, Cascina Ambrosini e l’Antica Pieve San Bartolomeo in Bornato a Brescia.



Per maggiori informazioni: www.franciacortainfiore.it