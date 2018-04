Sul Lago Maggiore i giardini più belli del mondo

Villa Taranto regala ai visitatori indimenticabili immagini, dalla romantica Valletta alla distesa delle Eriche; dalla serra della “Victoria Cruziana” ai viali di Azalee, Rododendri e Camelie; dai giardini delle Dalie, con oltre 300 varietà, ai mille colori delle fioriture.



Migliaia di piante rare - Neil Mc Eacharn fece piantare migliaia di piante che, importate da ogni parte del mondo costituiscono collezioni rarissime. Tra le opere più significative possiamo nominare: la “Valletta”, realizzata dopo imponenti lavori di scavo; l’impianto d’irrigazione, la cui acqua viene pompata direttamente dal lago in un serbatoio e quindi irradiata in ogni angolo della proprietà; i “Giardini terrazzati”, con le loro cascatelle; le piscine, le vasche per ninfee e fior di loto; il “Giardino d’inverno” ed il “Giardino palustre”; le fontane ornamentali e i giochi d’acqua.



Il Duca di Taranto e il dono all’Italia - Realizzato così il “suo” giardino, che chiamò Villa Taranto, in memoria di un suo antenato, il Maresciallo McDonald, nominato Duca di Taranto da Napoleone, il Capitano volle che il significato dell’opera gentile e poderosa venisse proiettato nel tempo e, con un esempio di squisita generosità, donò la proprietà allo Stato Italiano esprimendo il desiderio che la sua opera avesse continuità nel futuro. Oggi il patrimonio botanico dei Giardini di Villa Taranto è vastissimo: comprende circa 1.000 piante non autoctone e circa 20.000 varietà e specie di particolare valenza botanica.



Turisti da tutto il mondo - Dal 1952 i Giardini sono aperti al pubblico, da marzo a novembre. Dall’Australia, dalle Americhe e dall’Europa, numerosi gruppi di studiosi e di appassionati, raggiungono Villa Taranto, attirati dall’interessante raccolta botanica, dalla perfetta organizzazione e dalla cortese ospitalità.



Per maggiori informazioni: www.villataranto.it