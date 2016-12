Firenze: Santa Maria Novella si veste di cioccolato

11:06 - Da venerdì 6 a domenica 15 febbraio, Firenze ospita la Fiera del Cioccolato Artigianale, il tradizionale appuntamento che vede il cioccolato protagonista assoluto nel magico scenario di Piazza Santa Maria Novella. Più di 40 espositori fanno gustare le varie sfumature e le diverse lavorazioni di un prodotto unico al mondo, tra tavolette, praline, dragees, dolcetti e confetti,tutti in bella mostra per essere degustati ed acquistati.

Come ogni anno, sono presenti espositori provenienti da molte parti d’Italia e non solo. Artigiani cioccolatieri presentano una grande varietà di cioccolato e prelibatezze, frutto di tradizioni ed esperienza, per deliziare la vista e il palato di grandi e piccini. Tra esibizioni pratiche e workshop si impegnano ad allietare con cura e passione i palati di chi tanto ama il cibo degli dei. Il visitatore, passeggiando tra le bancarelle della Piazza, viene attirato da sculture di cioccolato, da quello fondente, fonte preziosa di polifenoli, a quello piccante e aromatico.



La mostra mercato più sfiziosa dell’anno è arricchita da eventi collaterali. Confermata, per esempio, è la collaborazione fra la Fiera del Cioccolato Artigianale ed i ristoratori del centro storico che nei giorni della manifestazione proporranno cene interamente a base di cacao per scoprire i tanti ed insoliti usi della “spezia” in cucina. Non mancano gli eventi dedicati a tutta la famiglia. Meeting, cooking class, incontri fanno scoprire il mondo del cioccolato in tutte le sue forme attraverso la conoscenza di maestri cioccolatieri e professionisti di settore.



Per maggiori informazioni, www.fieradelcioccolato.it

Per le previsioni in tempo reale sulla città, www.meteo.it