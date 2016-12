11 novembre 2014 Fine settimana italiano: scopri la Top10 e vota il tuo preferito Sagre di prodotti tipici e piatti regionali, eventi itineranti, primi mercatini e villaggi natalizi Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Cosa fare questo weekend? Per il fine settimana 28-30 novembre Weekendagogo ha selezionato, grazie al voto dei suoi utenti, gli appuntamenti più interessanti per trascorrere una piacevole giornata in relax e in compagnia. Tra tanti buoni sapori e delizie del palato, spiccano i primi eventi in perfetto clima natalizio.

Intanto il Giro d’Italia in 52 weekend, un viaggio tutto italiano lungo il nostro Paese alla scoperta dei migliori eventi per il fine settimana, è giunto alla 48° tappa con i dieci eventi preferiti dai lettori in questi sette giorni. Tra questi siete invitati a esprimere la vostra preferenza. Votare è semplice: basta collegarsi al sito www.weekendagogo.it dove sono pubblicati gli eventi proposti per il fine settimana selezionato. Scegliete il vostro preferito e VOTATE. L’evento più cliccato riceverà la visita degli inviati di Weekendagogo che creano un reportage videofotografico da condividere sul sito e sui social. Ecco la classifica di questa settimana.



Mercatino di Natale- A Rovereto (TN) si respira già aria di feste natalizie. La bellissima cornice della cittadina della Vallagarina ospita il tradizionale mercatino di Natale. Bancarelle ricche di addobbi, profumo di dolci e artigianato locale creano, grazie al Natale dei Popoli, un’atmosfera festosa dai colori e sapori internazionali.

Fiera del Grano Saraceno e della Castagna Bianca- Giunta alla 15° edizione, a Pamparato (CN) la fiera è un piacevole appuntamento che promuove i prodotti tipici piemontesi. Tra degustazioni di bagna cauda, castagne bianche e polenta saracena si respira aria natalizia grazie al raduno dei Babbo Natale.

Festival della Dolcezza- Una festa patronale che, a Pontelongo (PD) unisce il folclore religioso al territorio, dove sorgeva un fiorente zuccherificio. Oggi l’occasione è un appuntamento per partecipare a eventi culturali, rassegne e mostre; divertimento assicurato anche per i più piccoli, con molte iniziative organizzate appositamente per loro.

Il Paese di Natale- L’avvicinarsi delle festività natalizie trasformano ogni anno Sant’Agata Feltria (RN) che diventa un vero e proprio villaggio di Natale e richiama migliaia di curiosi e visitatori alla ricerca di un regalo tra le bancarelle e i presepi natalizi esposti nella via centrale e più antica della città.

Sagra del Cinghiale- Suvereto (LI) torna a promuovere la sua tradizionale sagra, legata a un prodotto enogastronomico di qualità made in Toscana: il cinghiale. L’evento ha un programma ricco di appuntamenti, non solo legati alla gastronomia, ma anche alla scoperta del territorio, delle usanze e rievocazioni più folcloristiche.

Mostra Mercato del Tartufo Bianco- A San Miniato (PI) l’appuntamento si conferma un’importante data per tutti gli amanti della gastronomia locale. Viene eletto, per il divertimento del pubblico presente, il tartufo più grande e quello più anziano e, ovviamente, offerta la migliore selezione di prodotti a base di tartufo e non solo.

Sagra della Castagna- Tipico prodotto autunnale e invernale, la castagna è un frutto che fa parte della tradizione culinaria contadina più autentica. Qui, a Carda, frazione di Castel Focognano, (AR) si celebra una golosa sagra che offre i migliori prodotti a base di castagne.

Sagra del Capretto Anastasiano- A Sant’Anastasia (NA) torna una sagra volta a promuovere il territorio. L'obiettivo è di far rivivere i valori più autentici del luogo e far conoscere le potenzialità naturalistiche a quelle enogastronomiche. Affondando le radici nell’antica pratica della transumanza, la sagra è un evento che vuole riportare i riflettori sulla qualità dei prodotti della provincia napoletana.

Sagra del Fagiolo Controne- A Controne (SA) fervono i preparativi per la 32°edizione di questo evento che fa parte one locale. Per questo motivo si propongono, nel centro del paese e nelle tipiche taverne del centro, piatti legati alla tradizione culinaria locale a base di fagioli, accompagnati dai costumi tradizionali locali.

Borghi Narranti - Un evento itinerante che, per questo fine settimana, attraversa le vie di Chiaromonte (PZ). L'obiettivo di chi organizza la manifestazione è di promuovere e far conoscere il territorio lucano, le sue tradizioni, i colori e sapori più autentici. Vengono organizzate visite guidate nel paese e nei dintorni, degustazioni e dibattiti per rendere ancora più autentico il momento di condivisione.