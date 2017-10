Castelli di Strassoldo tra frutti e acque d’autunno

Nati come baluardo difensivo del lembo più a nord est della regione, i due manieri si presentano oggi come pacifiche residenze di campagna, cinte da un borgo medievale e baciate da limpidi corsi d’acqua. Sono molti i viaggiatori che vorrebbero visitarne gli interni: per questo motivo le due proprietarie, lontane cugine che hanno in comune la dedizione alla conservazione e al restauro di queste splendide dimore, da quasi due decenni spalancano i portoni in primavera ed in autunno per una forma di “castelli aperti” che coniuga beni culturali immobili con beni mobili, in un mix molto apprezzato dal pubblico.



Porte aperte, dunque, sabato e domenica, dalle ore 9 alle 19, per un viaggio “rinascimentale” attraverso giardini rivestiti dagli splendidi colori dell’autunno, scalinate in pietra, balconi e mura in pietra viva, dove maestri artigiani ed antiquari presentano i loro prodotti. Accanto a loro i visitatori trovano alcuni dei migliori vivaisti italiani con le loro collezioni di piante insolite, rose antiche inglesi e moderne, orchidee rustiche, ellebori, aromatiche ed antiche specie da frutto. Non mancano dolci deliziosi, cioccolata, aceti balsamici e liquirizia, rigorosamente artigianali, mentre nel cortile del castello di Sopra un ottimo catering allieta i palati degli avventori in cerca di una sosta tranquilla. Fuori dal borgo, invece, le associazioni del paese allestiscono stand gastronomici. A coronare l’atmosfera di queste giornate colorate e animate, c’è il fascino della musica antica ispirata all’autunno, che fa da sottofondo nella cappella di S. Marco. Sono anche in programma visite guidate gratuite.



L’evento si tiene anche in caso di pioggia perché si svolge prevalentemente negli interni. Chi desidera abbinare la visita ai castelli a un itinerario in zona, può visitare Aquileia, antica colonia romana in cui ammirare splendidi mosaici, oppure la fortezza rinascimentale di Palmanova, oppure Villa Manin, dove dimorò l’ultimo doge di Venezia.



Biglietto unico per adulti: € 12 (da acquistare alle casse) per entrare negli interni del Foladôr, del castello di Sotto, della Pileria del riso, della Cancelleria, del castello di Sopra, nel suo brolo e nel suo parco (il parco del castello di Sotto non è compreso).

Biglietto unico per bambini dai 6 ai 12 anni: € 6. (bambini fino a sei anni, gratis).

INFO: www.castellodistrassoldo.it