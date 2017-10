Eurochocolate: sculture dolcissime e strumenti musicali di cioccolato

Eurochocolate: anche la musica è al cioccolato Ufficio stampa 1 di 8 Ufficio stampa 2 di 8 Ufficio stampa 3 di 8 Ufficio stampa 4 di 8 Ufficio stampa 5 di 8 Ufficio stampa 6 di 8 Ufficio stampa 7 di 8 Ufficio stampa 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Otto straordinari strumenti musicali in puro cioccolato, da mangiare con gli occhi. Foto: Dromo Studio. leggi tutto

Le deliziose immagini della nostra fotogallery sono state scattate neI corso del tradizionale contest di sculture di cioccolato, che si è svolto domenica 15 ottobre in corso Vannucci, Piazza IV Novembre e Piazza Matteotti. Un grande blocco di cioccolato Perugina si è trasformato in opera d’arte nella spettacolare esibizione live degli Scultori di cioccolato, impegnati a realizzare golosissime opere d’arte. I frammenti di cioccolato avanzati durante la lavorazione sono stati distribuiti, come è tradizione, al pubblico presente.



La kermesse, patrocinata da Regione dell'Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Camera di Commercio di Perugia, raggiunge la sua 24esima edizione e si conferma come il principale appuntamento internazionale per la promozione del cioccolato di qualità. Il filo conduttore di questa edizione è dunque legato all’universo musicale, con tanti momenti “cioccolatosi” dedicati a questo tema: in primo luogo c’è il Maxi Choco Piano, curiosa istallazione in Piazza IV Novembre, un maestoso pianoforte di 4 metri, ricoperto di oltre 1500 tavolette al cioccolato fondente e al cioccolato bianco firmate Nestlé Perugina.



Gli appassionati di musica possono cimentarsi nel suonare il Big Piano, una tastiera così grande da esser suonata con i piedi. E chi condivide il proprio selfie sui social davanti al Choco Piano o filmati delle sue esibizioni live, usando l'hashtag #eurochocolate, riceve un goloso omaggio. Alla musica è dedicata anche la nuova linea di prodotti di “Costruttori di Dolcezze” by Eurochocolate che quest'anno ha come gadget ufficiale ChocoMusic una fragrante tavoletta di cioccolato e un paio di cuffiette audio con un divertente packaging vintage, per un dolce sentire. C’è poi “Musica di Buon Gusto”, la mostra di strumenti musicali in cioccolato, riprodotti a grandezza naturale, allestita nella Sala del Grifo e del Leone di Palazzo dei Priori, in corso Vannucci 19. Undici i pezzi esposti, tra cui tromba, chitarra, tamburo e xilofono. L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 19.



Eurochocolate 2017 segna, inoltre, la collaborazione con il Mei - Meeting delle Etichette Indipendenti, che porta a Perugia il meglio della musica emergente indipendente italiana. Domenica 22 ottobre alla Sala del Grifo e del Leone, dalle 16.30, si esibiscono Marco Carena, Mary Cristallo, Lefragole, Tuto Marcondes, Moreno Il Biondo & Orchesta Grande Evento, Elisabetta Poli, MISGA, Barbara Vesce e Il Compleanno di Mary. Special guest è Cortex, atteso per sabato 21 ottobre. Ancora musica con #BandaLarga, l'evento rivolto alle bande musicali, manifestazione che si propone di collegare Eurochocolate con la cultura bandistica italiana. Le esibizioni musicali sono in collaborazione con Anbima - Associazione Nazionale delle Bande Italiane.



In Piazza Italia, tutti i giorni dalle 10 alle 19 è aperta la Spalm Beach, a disposizione di chi vuole godersi un cioccolatoso relax, approfittando di sdraio e ombrelloni in cui concedersi una meritata pausa di riposo tra una dolcezza e l’altra.



Gli appassionati possono immergersi nel Chocolate Show, il grande emporio di dolcezza dove vengono proposte oltre 6mila referenze di prodotti, presentati da più di cento firme del dolciario, artigianale e industriale, italiano e internazionale. In piazza Matteotti, una selezione di aziende dà vita a Equochocolate, Gluten Free Chocolate e Vegan Chocolate, mentre alla Loggia dei Lanari c’è la Boutique del Cioccolato dedicata ai palati più raffinati, con aziende nazionali e internazionali, provenienti da Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Regno Unito e Spagna. Tutti i giorni, al centro camerale G. Alessi, si svolgono degustazioni e laboratori in collaborazione con l'Università dei Sapori. Per i bambini sono in programma attività didattiche mirate, giochi e degustazioni.



Suggella l’incontro tra cioccolato e musica la partnership con Radio Subasio, radio ufficiale di Eurochocolate 2017. Radio Subasio, l’emittente locale più ascoltata d’Italia, è anche quest'anno la voce ufficiale di Eurochocolate. Nel Subasio Social-box, in Piazza Italia, i visitatori possono immergersi in un meraviglioso clima Choco-musicale, possono immortalarsi con il proprio smartphone in simpatici Choco-selfie e Choco-video, tra saluti e dediche, da pubblicare e condividere utilizzando l’hastag #ChocoSubasio. I post ed i video-post che otterranno il maggior numero di reazioni positive, favoriranno l’incoronazione quotidiana del Choco-Subasiano, suggellata da simpatici gadget e, per i più fortunati, dal bacio degli speaker di Radio Subasio.



Per godere al meglio delle delizie di Eurochocolate si può utilizzare la ChocoCard, la carta servizi di Eurochocolate, grazie alla quale si possono godere molti vantaggi e ritirare tanti golosi omaggi, tra cui il gadget ufficiale 2017 ChocoMusic by Costruttori di Dolcezze: una tavoletta di cioccolato da 75 grammi – latte o fondente – e un paio di cuffiette audio per un dolce sentire. La Choco Card è già da ora acquistabile sul sito internet del Chocostore, oppure durante la manifestazione presso i ChocoCard Point in piazza Italia, piazza Matteotti e piazza della Repubblica, presso gli stand del Chocolate Show o all’interno dei punti vendita convenzionati.



Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Internet della manifestazione: www.eurochocolate.com.