Puglia: mille eventi per scoprirla

Tour della Puglia, su due ruote Puglia è splendida in tutte le stagioni, ma in primavera ci sono mille modi per scoprirla e per gustarne tutti i sapori. L'Assesorato al Turismo della Regione ha messo a punto un ricco programma di appuntamenti per conoscere e godere al meglio una terra generosa che offre mille opportunità, tutte gratuite, tra natura, sport, gusto e molto altro, nell'ambito dell'iniziativa Discovering Puglia.

Chi ama la musica può trovare nel Salento, la parte estrema della regione tra il mare Adriatico e lo Ionio, a Martignano nel parco turistico Palmieri, un laboratorio di tamburello e pizzica, la tipica danza pugliese. Sempre in zona ,a Galatina, dopo una visita guidata al centro storico, si può partecipare ad un laboratorio musicale o scoprire i buoni sapori locali. Ancora musica a Sternatia e Calimera, dove si assiste ad antichi riti greci accompagnati da canti altrettanto antichi. Chi preferisce lo sport, può fare una passeggiata in bici a Otranto e dintorni. Alla fine di aprile in Puglia è praticamente già estate. E' il momento ideale per visitare i parchi e i centri storici salentini. Moltissimi gli itinerari nei borghi medievali o barocchi come Castro, Alessano, Nardò, Otranto e Francavilla, oppure fra le maestose mura messapiche di Manduria. E per gli amanti di sport e natura tanti percorsi in bici nei dintorni di Lecce, Parco di Leuca, Parco di Punta Pizzo e alle Cesine. Mentre nel Parco Palude e Bosco Rauccio si puo fare ciclo-trekking, passeggiate naturalistiche e birdwatching. Chi già sente il richiamo del mare può visitare le aree costiere, ad esempio nel Parco di Porto Cesareo, o a Porto Selvaggio, o ancora a Palude del Duca, lungo il camminamento tra le "spunnulate" di Torre Castiglione. Si passeggia nel verde anche nel Parco di Marina di Ugento, ma qui ci sono anche corsi di cucina e soprattutto si possono incontrare esemplari di civetta. E se la passeggiate ha aguzzato l'appetito si possono gustare i piatti della cucina pugliese, approfittando delle degustazioni presso la masseria L'Astore, a Cutrofiano, dove il 26 aprile si assaggiano i vini prodotti con i vitigni autoctoni.