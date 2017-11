Animali da amare: a Roma i gatti più belli

SperCat Show: i gatti più belli e simpatici Ufficio stampa 1 di 11 Ufficio stampa 2 di 11 Ufficio stampa 3 di 11 Ufficio stampa 4 di 11 Ufficio stampa 5 di 11 Ufficio stampa 6 di 11 Ufficio stampa 7 di 11 Ufficio stampa 8 di 11 Ufficio stampa 9 di 11 Ufficio stampa 10 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Nella bella manifestazione romana i gatti più blasonati danno una zampa a quelli meno fortunati e in cerca di padrone. leggi tutto

I numeri sono di tutto rispetto: 100.000 visitatori negli ultimi tre anni, 11.000 mq di villaggio, 800 gatti da tutto il mondo che quest’anno si esibiscono su due mega-palchi, uno per i giudizi - in giuria 8 tra i più importanti giudici internazionali dell’Associazione Nazionale Felina Italiana (ANFI) - e uno per i “Best in Show”, le sfilate di bellezza. La manifestazione è dunque una bella occasione per conoscere razze e varietà curiosi, rari o inconsueti. In più, stand e corner informativi, seminari di approfondimento, incontri con gli specialisti di settore, spazio bimbi con animatori e tanti nuovi giochi, un’intera area dedicata all’arte felina con mostre, iniziative e largo spazio alla cultura a partire da libri e stampa specializzata.



SFILATE DI VANITÀ - Sono l’evento più importante in Italia nell’ambito del mondo felino che raccoglie in concorso gli esemplari più belli ed eleganti. Tra le razze rare si può ammirare il Selkirk Rex (domenica), gatti che ricordano i Persiani con il pelo più arricciato, del quale esistono in Italia solo pochissimi esemplari. Ci sono poi il Bengal, che assomiglia a un piccolo leopardo; l’Egyptian Mau, altro gatto molto raro; il Turco Van, il gatto-nuotatore che in casa ama aprire cassetti e armadi; il Kurilean Bobtail delle isole russe Kuril (sabato) con l’inconfondibile coda a pon pon. E poi ancora, Persiani, Esotici, Siberiani, Abissini, Maine Coon, ma anche i nudi Sphinx, British, Certosini, Blu di Russia, i Norvegesi delle Foreste, Ragdoll.



SPECIALE BEST “SACRI DI BIRMANIA” - In questa area ci si imbatte in grandi batuffoli di cotone bianco: l'appuntamento è per sabato alle ore 15.00 circa, per l’esclusivo “Speciale Best” con oltre 60 splendidi esemplari di Sacro di Birmania.



GATTINI SIMPATIA - Oltre a circa 800 magnifici felini con pedigree provenienti dai migliori allevamenti mondiali ci sono tanti adorabili mici meno fortunati, di “razza stradale” in cerca di adozione. Si trovano al corner “l’Arca di Petreet”, a cura dell’ Arca onlus www.igattidellapiramide.it), diretta da Marzia Pacelli, partner storico di SuperCat Show, per sensibilizzare l’opinione pubblica contro gli abbandoni e trovare casa a decine di gatti romani sfortunati, cuccioli e adulti. Sabato alle 15 circa è prevista la presenza di Anna Falchi.



Biglietti: sabato, 8 euro (ridotti 6 euro); domenica, 9 euro (ridotti 6).

Informazioni: www.supercatshow.com