Fine settimana: le sagre dell’autunno

TORGNON D'OUTON - Torgnon (Aosta) – Fine settimana conclusivo in compagnia della coppia composta da fontina e polenta, come vuole la migliore tradizione valdostana. Fino a domenica 12 novembre ci si diverte nella tipica festa di montagna con buoni sapori, spettacoli, musica, mercatino e tanto divertimento. La gastronomia sposa l’artigianato e l’animazione nella bella località della Valle del Cervino. In tavola tante specialità valdostane, come patate di montagna e fontina Dop d'alpeggio, vini e dolci, oltre naturalmente a tanti giochi per i bambini. Ingresso libero, cene a pagamento. INFO: www.lovevda.it .



IBF ITALIA BEER FESTIVAL - Milano – Protagoniste le birre, bionde, scure, rosse o doppio malto, ma sempre artigianali: si danno appuntamento nel capoluogo lombardo da venerdì 10 a domenica 12 novembre nei migliori locali di Milano. Il festival propone la 4a edizione di "Pub Edition", in cui degustare la birra artigianale preferita. Durante i tre giorni di festival sono in programma sette laboratori gratuiti (prenotazione obbligatoria presso laboratori@degustatoribirra.it) curati dall'Associazione Degustatori Birra Appuntamento all'East End Studios (Spazio Antologico) di via Mecenate 84/10. Info sulla pagina Facebook dedicata.



OLIOLIVA – Imperia – Tre giorni per scoprire le meraviglie dell’olio del Ponente ligure, protagonista nel centro storico di Imperia da venerdì 10 a domenica 12 novembre Questo prodotto di eccellenza è tutto da incontrare sotto i portici e lungo le strade e le piazze della città: si possono assaggiare e comprare anche i prodotti agroalimentari con itinerari che abbracciano storia, cultura, tradizione ed enogastronomia. Ci sono poi incontri, mostre, convegni ed escursioni, oltre a corsi di assaggio, laboratori tematici e show-cooking. INFORMAZIONI www.facebook.com/OliolivaImperia



SAGRA DEL BOLLITO - Pietro in Casale (Bologna) – Due weekend per scoprire il Bollito Sandron Spaviron, dedicato alla maschera simbolo del paese, da giovedì 9 a domenica 19 novembre. Siamo a San Pietro in Casale, nel bolognese, per una festa di gusto e tradizione. Il bollito è proposto insieme a tortellini in brodo di cappone, maltagliati in brodo di fagioli, bollito di maiale, trippa in ciotola e molto altro ancora, anche in abbinamento con ottimi vini locali. Diversi i tipi di carne cucinati, dal muscolo alla coda, alla lingua, al cotechino e al guanciale, sempre caratterizzati da una lunga bollitura nel brodo. Giovedì, venerdì e sabato: dalle ore 19.00 alle 22.30. Domenica: dalle 12.00 alle 14.30. www.sagradelbollito.it



BACCANALE - Imola – Secondo dei tre fine settimana di bontà in cui abbandonarsi ai piaceri della tavola tra i prodotti d'eccellenza emiliani. Fino a domenica 26 novembre, appuntamento con le gioie del palato e con animazioni, spettacoli ed eventi in compagnia di storici, chef, gastronomi, artisti e produttori, ed eventi per i bambini. www.baccanaleimola.it .



FIERA DI SAN MARTINO - FIERA DEI BECCHI - Sant'Arcangelo di Romagna (Rimini) – Tante prelibatezze da scoprire nel paese romagnolo da venerdì 10 a domenica 12 novembre , tra cui tartufi, miele, olio e formaggio, conserve e vino novello. Attenzione però: oltre ai buoni sapori si può scoprire anche, meno piacevolmente, di essere “becchi”, ovvero cornuti. Secondo la leggenda, infatti, passando sotto le 'corna' appese all'arco di piazza Ganganelli, chi è stato tradito in amore non potrà non accorgersene. Per il resto la sagra, che celebra anche il patrono San Martino, è una bella mostra mercato allestita in piazza Marini, dove acquistare tartufi, olio, miele e formaggio, conserve e vino. Ci sono anche esposizioni di cose vecchie, artigianato artistico, auto e macchine agricole. www.comune.santarcangelo.rn.it .



FESTA DELL'OLIO E DEL VINO NOVELLO - Vignanello (Viterbo) – Una bella festa all’insegna dei sapori e delle tradizioni in onore di olio e vino: appuntamento da venerdì 10 a domenica 19 novembre per assaggiare e questi prodotti, anche in compagnia di caldarroste o piatti tipici di stagione. Ci sono anche percorsi dedicati agli antichi mestieri, rievocazioni storiche, gara di musici e visite guidate al Castello Ruspoli, e ad altri luoghi significativi del paese. INFO: www.prolocovignanello.org .



BACCO NELLE GNOSTRE - Noci (Bari) - Divertimento, arte, cultura e tanto buon vino novello, da gustare accompagnato da fumanti caldarroste: l’appuntamento è nel centro storico di Noci, in provincia di Bari, nel fine settimana 10 a 12 novembre. In occasione della festa si possono degustare in anteprima oltre 10.000 bottiglie di vino giovane della nuova annata delle cantine pugliesi, accompagnate da cibo da strada e da specialità della tradizione, come carni alle braci, orecchiette, zuppe, prodotti da forno, mozzarelle e pasticceria. Non mancano musica folkloristica, spettacoli di giocolieri e artisti di strada, mercatino dell'artigianato, mostre e divertimento nei cortili del borgo antico, le gnostre appunto, e lungo le strade della cittadina. www.bacconellegnostre.it .