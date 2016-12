2 novembre 2014 Agricoltura, Ambiente e Alimentazione sotto i colori di Autumnia Ttre parole chiave in un evento alle pendici del Chianti presso Firenze, dedicato al buon gusto, al vivere bene, alla cura del territorio e dell’ambiente Tweet google 0 Invia ad un amico

12:25 - Filigne Valdarno (FI) torna ad ospitare Autumnia, il festival che dedica tre giornate alla tutela e promozione di un turismo diverso, consapevole e al passo con i tempi. Le “tre A” fondamentali per promuovere e proteggere la regione del Chianti (e non solo) sono Agricoltura, Ambiente e Alimentazione, le tematiche principali che, dal 7 al 9 novembre, trovano nuovo spazio in dibattiti, mostre e degustazioni in un evento ricco di appuntamenti da non perdere.

La manifestazione accoglie i migliori stand enogastronomici incentrati sulle aziende locali specializzate, tra le cose, nella produzione di ottimo vino, olio e prodotti agricoli, ma trova spazio anche l’offerta di qualità proveniente da altre regioni.

L’evento nasce con lo scopo di creare uno angolo di ritrovo e confronto per gli operatori del settore e valorizzare appieno l’attività di chi è coinvolto direttamente nella tutela del territorio e dell’ambiente. Il programma dell’evento prevede anche una serie di convegni che si articolano per tutte le giornate di Autumnia, sviluppando le tematiche principali, alternati a momenti più goliardici e di festa.



Venerdì 7 il momento più serio del convegno Storie della Terra, dedicato agli scavi archeologici nelle vicinanze, lascia lo spazio alla Festa dell’Albero.

Sabato 8 è organizzata la Autumnia Photo Marathon e, durante la giornata, l’esibizione dei cani impiegati nella protezione civile e gli sbandieratori fiorentini offrono un momento di svago per gli appassionati di natura e rievocazioni storiche.

Domenica 9 è la giornata dedicata alle prove di vita rurale: viene offerta la possibilità di prove di caseificazione, mungitura e tosatura, un assaggio della vita dei nostri nonni o di chi, ancora oggi, si adopera nella produzione manuale di beni creati nelle nostre campagne.



