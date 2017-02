A Parma, il Mercanteinfiera di Primavera

Mercanteinfiera si conferma un'esposizione ampia e articolata. I 45.000 metri quadrati di superficie espositiva accolgono infatti le proposte e le novità di 1.000 espositori presenti. Hanno confermato la loro presenza centinaia di buyer internazionali in arrivo da Stati Uniti, Francia, Germania, Argentina, Austria, Russia e Spagna.



Passeggiando tra gli stand si può viaggiare tra le meraviglie proposte dall'antiquariato più prezioso (troumeau, porcellane, ebanisteria settecentesca), di prestigiosa orologeria (Rolex, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, ecc..), ma anche di arredi pop e di design e tra mille oggetto curiosi e stravaganti come la sezione del melo di Shakespeare e collezionismo vintage: ci sono oggetti iconici come i bauli Louis Vuitton, la kelly bag di Hermes e particolari borse-gioiello, veri e propri conversation pieces.



Il bijou è invece protagonista della bella collaterale “L'Oro Matto e il gioiello -fantasia nella prima metà del Novecento”, ospitata nel Padiglione 4. L’esposizione, realizzata in collaborazione con il Museo del Bijou di Casalmaggiore (unico del nostro Paese dedicato alla bigiotteria), è curata da Bianca Cappello, storica e critica del gioiello, e da Letizia Frigerio, Direttrice del Museo e costituisce un vero e proprio viaggio nella creatività e nel design, con oltre 100 pezzi realizzati in "placcato oro", in leghe metalliche, materiali plastici, paste di vetro, finto corallo, finti rubini, finti diamanti. Tutto finto, dove a brillare c'è però la precisione dell’esecuzione e la fantasia degli accostamenti. Un intreccio di stili e tecniche in un percorso in bilico tra moda, arte e design, che oltrepassa i confini dell’estetica restituendo, anche attraverso immagini e documenti dell’epoca, 60 anni di storia d’Italia.



Tutte le informazioni su http://mercanteinfiera.it/