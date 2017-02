Gli appuntamenti più curiosi d’Italia: 24 - 26 febbraio 1 di 7 Dal Web Dal Web Gli appuntamenti più curiosi d’Italia: 24 - 26 febbraio La Casolara - Tranto 2 di 7 Dal Web Dal Web Gli appuntamenti più curiosi d’Italia: 24 - 26 febbraio 3 di 7 Dal Web Dal Web Gli appuntamenti più curiosi d’Italia: 24 - 26 febbraio 4 di 7 Dal Web Dal Web Gli appuntamenti più curiosi d’Italia: 24 - 26 febbraio 5 di 7 Istockphoto Istockphoto Gli appuntamenti più curiosi d’Italia: 24 - 26 febbraio SAGRA DELLA POLENTA RENCOCCIATA – Licenza - (Roma) 6 di 7 Dal Web Dal Web Gli appuntamenti più curiosi d’Italia: 24 - 26 febbraio 7 di 7 Dal Web Dal Web Gli appuntamenti più curiosi d’Italia: 24 - 26 febbraio LA FORESTA CHE CAMMINA del Carnevale di Satriano leggi dopo slideshow ingrandisci

LA CASOLARA – Trento – Gli amanti del formaggio non possono non visitare questa manifestazione, presso la Fiera di Trento, che ha come grandi protagonisti il formaggio e i prodotti lattiero caseari italiani. Ci sono degustazioni, laboratori, showcooking e presidi Slow Food, per scoprire ed acquistare le migliori produzioni tra cui il Castelmagno Dop, il gongorzola Dop, la fontina biologica Dop, il provolone dop, e ancora la mozzarella di bufala, la burrata, pecorini e caprini di varie stagionature e molto altro ancora. I quattro ristoranti presenti in Fiera permettono di pranzare con piatti tipici dell'enogastronomia trentina e con menù a base di formaggio. Sabato 25 e domenica 26 febbraio, ingresso gratuito.



GOLOSITALIA – Montichiari (Bsrescia) – L’enogastronomia italiana si dà appuntamento nella città lombarda con il meglio del settore alimentare, della ristorazione e delle attrezzature professionali. Da sabato 25 a martedì 28 febbraio il quartiere fieristico di Montichiari raccoglie oltre 600 espositori , suddivisi secondo diverse aree tematiche: food, vino, birra, ristorazione, attrezzature professionali, area bio-vegano, degusta e acquista. A disposizione del pubblico corsi di degustazione, seminari, corsi di galateo, dimostrazioni e concorsi. www.golositalia.it



LIBERAMENTE – Ferrara – State già sognando le vacanze? Fate un salto a Ferrara, dove il quartiere fieristico ospita “Liberamente, il salone del tempo libero”, con tutto ciò che serve per la vacanza open air: scoperta del territorio, cibo e natura, shopping e creatività, tutto nella dimensione del divertimento nel massimo della libertà. Sabato 25 e domenica 26 febbraio. Ci sono aree dedicate al turismo, a camper e caravan, hobbistica, una mostra dedicata al giardinaggio, artigianato e gastronomia tipica con assaggi gratuiti. www.liberamentefiera.it



DANZAINFIERA – Firenze – Appuntamento imperdibile per chi vuole… mettersi in ballo. Da giovedì 23 a domenica 26 febbraio la Fortezza da Basso del capoluogo toscano ospita il più grande evento europeo dedicato al ballo e alla danza con ballerini, coreografi e compagnie artistiche. Tante esibizioni, masterclass, nuove tecniche da conoscere e da sperimentare, i migliori prodotti per la danza e lo sport e persino audizioni per chi vuole tentare la strada del palcoscenico. Informazioni: www.danzainfiera.it.



SALONE DEL PRODOTTO TIPICO – Roma - Fine settimana dal gusto italiano nel Salone delle Fontane, nel quartiere EUR a Roma, con la prima edizione di un evento dedicato ai prodotti e ai vini della nostra terra. Sabato 25 e domenica 26 febbraio i visitatori possono assaggiare il celebre Puzzone di Moena, il Prosciutto Bazzone della Lucchesia, o la porchetta di Macerata con il suo inconfondibile aroma di finocchio, il Salame Pezzente materano e la bottarga di Cabras, in Sardegna. E ancora, dolci, marmellate, oli extravergini e ottimi vini, da degustare e acquistare. Non mancano laboratori per i bambini, showcooking, degustazioni guidate e incontri. L’ingresso è libero. www.salonedelprodottotipico.it



SAGRA DELLA POLENTA RENCOCCIATA – Licenza - (Roma) - Domenica 26 febbraio gli appassionati di polenta si incontrano a Licenza. La polenta “rencocciata” prende nome dal detto romanesco "esse’ de coccio” per indicare una persona dura di comprendonio. In questo caso, si fa riferimento alla consistenza densa di questa polenta, lasciata ad invecchiare per un giorno, fatta a pezzi e grigliata sulla brace. la polenta rencocciata viene poi tagliata a fette e servita con spezzatino di cinghiale. Gli stand gastronomici si trovano sulla piazza principale della città.



CARNEVALE DI CASTROVILLARI E FESTIVAL DEL FOLCLORE - Castrovillari (Cosenza) - Un intenso festeggiamento di Carnevale, tra maschere e allegria, per la 59a edizione di uno dei dieci più importanti carnevali della tradizione italiana. Da sabato 18 a martedì 28 febbraio, lazzi sfrenati, travestimenti e folclore per il divertimento generale. Il Carnevale si svolge in concomitanza con il Festival Internazionale del Folclore, un appuntamento nato ufficialmente nel 1959, ma le cui radici risalgono al 1635. La festa raggiunge l'apice il 23 febbraio, Giovedì Grasso, con l'incoronazione di Re Carnevale e con "a Sirinata da Savuzizza", con colorate sfilate di gruppi mascherati e carri allegorici nelle vie del centro storico. www.carnevalecastrovillari.it



LA FORESTA CHE CAMMINA del Carnevale di Satriano - Satriano di Lucania ( Matera) - Sabato 25 e domenica 26 febbraio gli alberi dimostrano di saper camminare: naturalmente si tratta di una finzione, con le persone che si travestono da alberi, secondo un'antica usanza locale. Chiunque può diventare uomo albero per un giorno e farsi portavoce del messaggio ecologista dell'iniziativa, che si propone di ristabilire un rapporto antico con la Terra. Nel pomeriggio di sabato 25 febbraio si svolge la sfilata allegorica; nel pomeriggio di domenica 26 febbraio c'è l’appuntamento con la Foresta che cammina: il corteo parte dal Bosco Spera e colora di verde le strade del paese. Informazioni: www.alparcolucano.it/carnevale-di-satriano-di-lucania