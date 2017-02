Viaggiare è sempre più facile: i nuovi strumenti per il turista

Offerte di viaggio a confronto – Tutto ciò è possibile con Msc Crociere, da sempre all’avanguardia nel settore crocieristico, grazie ad un catalogo hi-tech bastato sulla mixed reality, un binomio composto da realtà virtuale e realtà aumentata, che proietta i viaggiatori nel futuro. Chi non si è mai domandato se il volo appena comprato sarebbe stato più economico se acquistato sulla pagina di un altro Paese dello stesso sito? Kayak, il motore di ricerca leader a livello globale, ha lanciato il nuovo sito kayak.eu, che consente di visualizzare anche le tariffe aeree proposte all’estero, mettendo a confronto le offerte di volo disponibili su vari siti tra cui kayak.it: in questo modo gli utenti potranno trovare offerte ancora più economiche e viaggiare risparmiando. Basterà registrarsi, inserire le informazioni relative alla destinazione e alle date di viaggio e scegliere i siti locali di altri paesi da includere nella ricerca, per effettuare un confronto prezzi più approfondito. Sarà poi l’utente a scegliere su quale sito prenotare.



Camere a ore – Avete bisogno di riposarvi in hotel solo per un paio d’ore, magari nell’attesa tra un volo e un altro, oppure volete regalarvi una cena in camera per festeggiare una data importante? Grazie a ByHours, la prima e unica piattaforma online di prenotazioni di ore in hotel a livello internazionale, è possibile acquistare una camera d’albergo a multipli di 3 ore (3,6,12), indipendentemente dall’uso diurno o notturno. Il servizio offre la massima flessibilità e la possibilità di personalizzare l’esperienza in fase di prenotazione, per esempio acquistando servizi come Spa, parcheggio, transfer, cibi e bevande. La cancellazione è sempre gratuita e il costo è proporzionale all’uso effettivo della camera.



Dormire all’aeroporto – Per una pausa relax tra un volo e l’altro evitando lo stress delle affollate sale d’attesa, arriva a Napoli Benbo, che sta per Bed&Boarding, il primo capsule hotel italiano. Si tratta di piccoli moduli abitativi, dotati di tv, vetri oscuranti, pareti insonorizzate e climatizzazione. Oltre al letto c’è anche una scrivania, una presa elettrica e usb per ricaricare i propri dispositivi mobili. Sono ovviamente dotati anche di wi-fi e di un computer touch screen per informazioni sui voli e sveglia a prova di boarding. Dopo il successo dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, arriva anche a Milano Malpensa Zzzleepandgo, cabine da 3 metri quadri con prese per il telefono, un tablet interno, wi fi e ovviamente un letto su cui ci si può riposare in totale privacy. Può essere prenotata on line, assicurandosi così di avere il posto garantito una volta arrivati in aeroporto, oppure si può effettuare il check in direttamente davanti alla propria cabina, grazie ad un sistema interamente automatico. Sono previste tariffe sia orarie, sia per tutta la notte.



Tutti gli animali sull’arca del JFK di New York - Per chi non vuole separarsi dal suo amico a quattro zampe per andare in vacanza, l’aeroporto JFK di New York ha aperto The Ark, una vera e propria arca, che offre cure e servizi veterinari pre e post viaggio. Sono ammessi all’arca tutti gli animali, dai comuni animali domestici di piccola taglia, a quelli più grandi come cavalli e bestiame, senza escludere animali esotici e volatili. Questa struttura rappresenta un ambiente sicuro e senza stress, che garantisce agli animali una piacevole permanenza.



Viaggi d’affari – I viaggiatori d’affari preferiscono sempre più gli appartamenti rispetto agli hotel per i loro viaggi, per motivazioni principalmente economiche, di spazio e di comfort. Dopo una giornata di lavoro, i professionisti apprezzano il fatto di ritrovarsi in un appartamento tranquillo e intimo, con una cucina personale, o di condividere un alloggio con il proprio gruppo.Magicstay è il primo sito di ospitalità alternativa esclusivamente dedicato al turismo d’affari, che seleziona e classifica i propri alloggi in termini di comfort, di attrezzature e di posizione, in prossimità di centri congressi o quartieri fieristici. MagicStay si distingue anche dagli altri siti di prenotazione grazie alla sua ampia scelta di servizi accessori, come trasferimento in aeroporto, consegna della prima colazione o servizio lavanderia. Offre anche una carta fedeltà, che consente di accumulare punti a ogni prenotazione effettuata.



In una casa il comfort di un hotel – Non solo chi viaggia per affari, ma anche chi lo fa per turismo, predilige sempre di più la familiare accoglienza di una casa rispetto a quella di un hotel. Onefinestay è un servizio nuovo nel mondo dell’ospitalità che combina il calore di una casa con le coccole di un boutique hotel. Seleziona, infatti, le più belle dimore private a Londra, Parigi, New York, Los Angeles, Roma e Miami e le arricchisce di tutti quei servizi che caratterizzano un soggiorno in un hotel di lusso. I proprietari che decidono di affidare la loro casa a onefinestay non dovranno preoccuparsi di nulla, perchè un team di esperti pulisce la casa e la dota di lenzuola e asciugamani di pregio, di tutti i prodotti da bagno e di un welcome kit. Non solo: il soggiorno diventa davvero senza pensieri anche per l’ospite, che avrà in dotazione un iPhone con chiamate e traffico dati e una comoda app di onefinestay, che spiega tutte le funzionalità della casa e rivela anche i suggerimenti dei proprietari per godersi al meglio l’area in cui si trova la casa. Onefinestay non solo permette ai viaggiatori di godersi una vacanza senza pensieri, ma di viverla come lo farebbe una persona del luogo: una tendenza che sempre di più sta conquistando i viaggiatori di tutto il mondo.



Settimana del Baratto in B&B – Anche dormire gratis è possibile: migliaia di B&B in Italia offrono infatti il soggiorno gratuito in cambio di beni o servizi, come manutenzione e riparazioni o scambi di prodotti enogastronomici, durante la Settimana del Baratto, che si tiene ogni anno la terza settimana di novembre e che quest'anno sarà dal 13 al 19. Tale è stato il successo delle passate edizioni, che hanno ricevuto un enorme apprezzamento da parte dei media stranieri, che da quest’anno l’iniziativa verrà allargata a tutto il mondo con il sito BarterWeek attivo da agosto.