Sicilia, un dicembre al gusto di cioccolato

La festa del cioccolato è un’occasione per scoprire quest’angolo della Sicilia, così caratteristico e affascinante dal punto di vista storico, culturale e architettonico. Il nostro itinerario parte da Ragusa, vero gioiello dell’arte barocca. La cittadina è divisa in due parti, ben distinte: Ragusa Ibla, o Inferiore, con tracciato medievale ed edifici d’aspetto settecentesco, ricostruiti dopo il sisma, e Ragusa Superiore, con la moderna pianta a scacchiera. La centrale Piazza del Duomo è chiusa dall’imponente scenario della Basilica di San Giorgio, una delle massime espressioni dell'architettura sacra barocca. Percorrendo via XXV Aprile si giunge a Piazza Pola, dove sorge la splendida Chiesa di San Giuseppe; continuando, si arriva ai Giardini Iblei, dai quali godere del magnifico panorama dei monti e della valle del fiume Irminio. Nei pressi del giardino pubblico si trova il Portale di San Giorgio, in stile gotico- catalano, unico ricordo della chiesa distrutta dal terremoto; poco distante sorge la Chiesa di Santa Maria delle Scale. Dal terrazzo antistante la chiesa percorriamo la scalinata che conduce a Ragusa lbla, con la settecentesca Chiesa di Santa Maria dell'Idria e Palazzo Cosentini. Merita una visita la Cattedrale di San Giovanni, nella piazza omonima, caratterizzata dal bel campanile a cuspide.



Lo splendore barocco di Modica - Lasciamo Ragusa per scopire Modica, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Anche questa splendida cittadina è suddivisa in due aree differenti: Modica Alta, con gli edifici arrampicati sulla montagna, e Modica Bassa, nella valle sottostante. La visita inizia da Piazza Municipio, con la rupe del Castello e la torre dell'orologio; si notano l'ex Convento di S. Domenico e l’omonima Chiesa. Proseguendo lungo Corso Umberto, incontriamo la Chiesa di San Pietro, e, a pochi passi, Palazzo Tedeschi, con eleganti decori scolpiti. A seguire, la Chiesa di S. Maria del Soccorso, edificata nel 1630 dai Gesuiti, e il raffinato Palazzo Manenti. Duecentocinquanta scalini ci portano a Modica Alta, accompagnandoci fino alla Chiesa di S. Giorgio, capolavoro del barocco ibleo. Proseguendo lungo i tornanti fino a Corso Crispi, giungiamo al suggestivo quartiere dello Sbalzo, con le caratteristiche abitazioni scavate nella roccia, un tempo dimora delle famiglie contadine.



La casa di Quasimodo - Nacque a Modica nel 1901 il Premio Nobel per la Letteratura Salvatore Quasimodo, grande poeta, traduttore e critico letterario, esponente del movimento letterario dell'Ermetismo. La sua casa natale, visitabile, si trova in via Posterla. Qui il tempo pare essersi fermato al primo Novecento, un’impressione a cui contribuiscono gli arredi, in gran parte originali. Il locale più affascinante della casa è la “stanza della poesia”: alle pareti sono appese formelle in maiolica con i versi dell’autore dell’indimenticata “Ed è subito sera”.



Per maggiori informazioni: www.ragusaturismo.it