Alto Adige: in bicicletta sulla Via del Latte

06:00 - Lo sapete che il latte e i formaggi che gustiamo hanno un sapore diverso a seconda delle erbe che le mucche mangiano e dell’acqua che bevono? Che in Alto Adige, le mucche vengono allevate nei masi, aziende agricole a conduzione familiare, situate tra gli 800 e i 2.000 metri di altitudine?

Viagginbici.com il Magazine del turismo sostenibile ha ideato il tour del latte, un percorso in bicicletta tra paesaggi mozzafiato alla scoperta del latte e di tutto quello che da esso deriva.



Primo giorno 50 km

Il “Giro del Latte dell’Alto Adige”inizia a Bolzano alla latteria MILA (Via Innsbruck, 43 –39100 Bolzano), qui si può trovare lo Stelvio DOP, l’unico formaggio altoatesino che porta il marchio di Denominazione di Origine Protetta.

Una volta partiti da Bolzano, la ciclabile percorre il vecchio tratto della ferrovia del Brennero, con i ponti e le gallerie perfettamente illuminate, fino a Prato all’Isarco, e poi proseguendo si superano, Cardano, Barbiano, Villandro per arrivare a Chiusa, con il suo borgo medioevale, e il monastero di Sabiona, quella che può essere considerata la culla spirituale dell’intero Tirolo e che ancora oggi è abitato dalle suore di clausura. Le monache benedettine, dedite a vita contemplativa, accolgono però pellegrini e d'estate anche ospiti nella loro foresteria. Dopo Bressanone si prosegue, seguendo il percorso dell’Isarco, per circa 6 km, fino all’abbazia agostiniana di Novacella. Di questo complesso architettonico fanno parte anche la biblioteca del monastero, la via crucis gotica, la fontana delle otto meraviglie e la basilica. Inoltre l’abbazia ospita una cantina vinicola nella quale potrete degustare e comperare dell’ottimo vino. Da Novacella a Varna, il tratto è brevissimo, e, una volta arrivati, cisi può rifocillare con una delle famose mozzarelle, o con un buon bicchiere di latte, prodotti nella Latteria Brimi (Via Brennero, 2 – 39040 Varna).



Secondo giorno - treno e 40 km

Il giorno dopo da Bressanone si prende il treno per San Candido. Poi si pedala in leggera salita su una strada sterrata fino a Sesto di Pusteria lungo la ciclabile della valle di Sesto, che durante l’inverno diventa il percorso da sci di fondo. Si visita il Caseificio Sesto (Via del Bersaglio 6 –39030 Sesto), vincitore di numerosi premi, dove si lavora esclusivamente latte prodotto nei masi sopra i 1300 metri e si producono gustosi formaggi rigorosamente privi di OGM, come tutto il latte prodotto in Alto Adige. Vi suggeriamo poi di visitare la chiesetta nel bosco, costruita durante il periodo della Grande Guerra e di verificare che la famosa “Meridiana di Sesto” sia in orario. La meridiana è formata dall’insieme delle cime che circondano il paese, per cui in base alla vetta che viene colpita dal sole è possibile sapere l’ora. Ovviamente per i più volenterosi una “scappata” a quello che è il simbolo della zona, le TRE CIME DI LAVAREDO, è assolutamente doveroso! Si rientra lungo lo stesso percorso, lungo la ciclabile della Pusteria fino a Dobbiaco, cittadina posta in posizione strategica all’incrocio delle strade che vanno dalla Baviera a Venezia e dalla Val d’Adige alla Valle della Drava. .Anche Gustav Mahler apprezzò e godette della bellezza di Dobbiaco e del suo magnifico lago con riflessi spettacolari delle montagne di cui è circondato Il compositore, dal 1908 al 1910 trascorse qui le sue estati e ancora oggi è ricordato dalle settimane musicali.



Di fama internazionale, per la bontà dei prodotti e la sua grandezza, anchela Latteria Tre Cime con annesso il Museo Mondolatte, perciò qui si potrà non solo assaggiare uno dei formaggi prodotti o gustare un po’ del latte (11.000.000 di litri) che i 180 soci della latteria consegnano ogni anno (Tre Cime - Mondolatte, via Pusteria 3/c, 39034 Dobbiaco) ma si potrà soddisfare la curiosità di conoscere tutto il procedimento che porta a creare un prodotto così buono e genuino.



Se volete approfondire tutti gli altri percorsi in bicicletta che vi porteranno a conoscere e gustare i prodotti caseari dell’Alto Adige andate su Viagginbici.com



Per gli indirizzi e le curiosità sul latte, yogurt e formaggi www.suedtirolermilch.com



