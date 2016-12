Viaggiare e meravigliarsi: ecco otto avventure

1. Cina: immergersi in paesaggi mozzafiato a bordo di una zattera di bambù. Yangshuo è la località cinese caratterizzata da fiumi sinuosi, alti picchi e foreste protagonista di innumerevoli foto e reportage, un paesaggio iconico raffigurato sulle banconote cinesi. Un vero quadro, per immergersi nel quale non c'è niente di meglio che salire a bordo di una tradizionale zattera di bambù, condotta da un esperto pescatore spiegano i consulenti.



2. Isole Cook: allontanarsi dal mare per scoprire un villaggio locale. Un viaggio tra le isole della Polinesia, protagoniste del prossimo film Disney Oceania, non dev'essere solamente sinonimo di mare e spiaggia. Ci sono un popolo e una cultura affascinanti da scoprire con un trekking che si snoda sulle alture di Rarotonga, per arrivare a un villaggio tradizionale maori.



3. Alaska: scoprire il Denali con un naturalista e incontrare gli orsi. Il Denali è il parco nazionale più celebre e grande dell'Alaska, lo scenario di Into The Wild e l'habitat di moltissime specie animali: orsi neri, grizzly, alci, lupi, caribù e bighorn. Il modo migliore per visitarlo è al seguito di una guida naturalistica esperta. E per un incontro ravvicinato con gli orsi occorre scegliere la location giusta. Al Brooks Lodge, nel Katmai National Park, c'è una popolazione di cinquanta plantigradi da osservare in tutta sicurezza.



4. Cuba: rivivere la Revoluciòn sulla Sierra Maestra. Cuba è una delle mete più richieste negli ultimi tempi, perché sta vivendo grandi trasformazioni. La proposta di viaggio è un'avventura naturalistica alla scoperta della storia cubana, attraverso i suggestivi sentieri della Sierra Maestra. È un'occasione unica per conoscere i luoghi dove Fidel Castro e i Barbudos si nascosero prima di portare a compimento la rivoluzione cubana.



5. Armenia: partecipare a una liturgia nella Cattedrale di Echmiadzin. La partecipazione alla divina liturgia è il momento più suggestivo della visita alla Cattedrale condotta da un sacerdote in loco, che accompagnerà i viaggiatori nel cuore del cristianesimo armeno. Il rito armeno è uno dei più antichi del cristianesimo. La liturgia celebrata in questa cattedrale è solenne ed emozionante, ricca di simboli da apprezzare con la guida del clero locale.



6. Namibia: scoprire i segreti di bellezza delle donne Himba. Il popolo degli Himba, pastori nomadi del Kaokoland, è estremamente affascinante perché mantiene quasi immutato il proprio stile di vita tradizionale, che include anche complessi rituali di bellezza per le donne. I viaggiatori potranno scoprire la miscela di burro, ocra ed erbe grazie alla quale le donne himba assumono l'aspetto di bellissime statue di terracotta.



7. Oman: osservare le tartarughe sulla spiaggia. Molto gettonato ultimamente per le sue atmosfere da Mille e una notte, l'Oman è una destinazione mediorientale che alla cultura e all'archeologia unisce anche un mare splendido e una natura inaspettata. Lo spettacolo delle tartarughe di mare che ogni anno, a milioni, approdano sulle spiagge del Sultanato per deporre le uova è qualcosa di unico al mondo.



8. Sri Lanka: incontrare i leopardi durante un jeep safari. Ultimo tra questi itinerari proposti da CartOrange scatena la fantasia di chi cerca l'esotico: l'antica Ceylon è un paradiso per gli appassionati di natura e animali e qui si possono vivere momenti unici. Il Parco Nazionale di Yala è ospita una delle più grandi popolazioni di leopardi del pianeta e c'è la certezza di osservarli durante un safari fotografico a bordo di jeep.