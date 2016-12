Dieci mete esotiche per una vacanza da sogno

PHUKET – E' una delle località preferite di tutti gli amanti della Thailandia, per le sue spiagge eccezionali e per le temperature che superano i 30 gradi. E se non fosse abbastanza i prezzi sono estremamente convenienti!



COSTA RICA - Questo stato dell'America Centrale sta diventando una località sempre più popolare tra tutti quelli che vogliono godersi il sole in inverno. Uno dei suoi punti di forza è la presenza di spiagge bagnate sia dall'Oceano Pacifico sia dal Mar dei Caraibi.



CUBA - Non ci sono bisogno di presentazioni per una delle isole più famose al mondo. Le spiagge a nord di Cuba, facilmente raggiungibili dall'Havana, sono certamente tra le mete che vale la pena visitare.



FLORIDA - Risaliamo verso gli Stati Uniti e raggiungiamo la Florida, altra meta perfetta per godersi una vacanza a base di sole e spiagge in inverno. Uno dei mesi migliori per una visita è gennaio, quando non sono ancora arrivate le grandi masse di turisti, ma il clima è comunque temperato.



SANTA LUCIA - Qui ci troviamo di fronte ad una delle isole più affascinanti dei Caraibi, riconoscibile soprattutto per la la forma inimitabile di due sue montagne, i così detti Gros e Petit Piton. Le temperature abbondantemente sopra i 20 gradi la rendono una meta perfetta per tutti i viaggiatori che vogliono godersi un po' di calore in inverno.



GRAN CANARIA - Su quest'isola delle Canarie è possibile godersi una pigra giornata sulla spiaggia alla Playa del Ingles, una visita al suo paesaggio desertico oppure a Palmitos Park, con la sua vegetazione subtropicale tra cui si nascondono i pappagalli.



RIO DE JANEIRO - Tra le tante ragioni per visitare Rio de Janeiro in inverno una svetta su tutte le altre, e si chiama Mardi Gras Extravaganza. Stiamo parlando del celeberrimo Carnevale di Rio che è celebrato dal 5 al 9 febbraio.



SEYCHELLES - Parlare di “Mondo Perduto” al giorno d'oggi sembra anacronistico, ma questo arcipelago nell'Oceano Indiano non può che farci venire in mente qualche isola sperduta in attesa di essere esplorata per la prima volta. Le Seychelles sono particolarmente apprezzate come meta per i viaggi di nozze grazie al loro clima paradisiaco.



SRI LANKA - In questo caso per chi volesse godersi il calore del sole conviene aspettare la fine della stagione dei monsoni che generalmente corrisponde con l'Anno Nuovo. A febbraio l'isola da decisammente il meglio di se. Al di la del clima lo Sri Lanka per la sua biodiversità è una meta impareggiabile per tutti gli amanti della natura.



VIETNAM - Il Vietnam è apprezzato soprattutto per la sua natura selvaggia da esplorare e per le metropoli di Hanoi e Ho Chi Minh City, ma agli amanti del mare e dell'abbronzatura offre anche belle spiagge su cui è possibile dedicarsi a una tintarella da portare a casa per sopportare il resto dell'inverno.



