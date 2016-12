Proposte per un caldo Natale: prenota subito

Anguilla - Il Caribbean Journal ha stilato una lista delle 10 spiagge più sensuali dei Caraibi e la Maundays Bay di Anguilla è salita sul podio. Infatti quando si pensa a una vacanza romantica, risulta sicuramente fra le prime scelte una meta caraibica. Si raggiungere la perfezione poi quando la bellezza naturale della spiaggia si abbina a un resort che si fonde con essa e non stravolge il paesaggio, come spesso succede. Sicuramente il Cap Juluca di Anguilla che si trova sulla Maundays Bay è un esempio eccellente della simbiosi tra natura e intervento dell'uomo.



Barbados - Il Natale è la festa della famiglia e Barbados è un paradiso per i piccoli viaggiatori e per i loro genitori. Per chi desidera dedicarsi al completo relax, la costa ovest, bagnata dal Mar dei Caraibi, offre lunghe spiagge bianche dove nuotare e fare snorkeling in tranquillità. Nelle spiagge a sud dell'isola, tantissime attività per tutti tra surf, canoa, windsurf, kitesurf, sci d'acqua e molto altro. I colorati fondali di Barbados sono accessibili anche senza un brevetto da sub: Atlantis Submarine permette di vivere un'avventura in tutta sicurezza all'interno di un simpatico sottomarino. A metà dicembre, si può assistere alla parata organizzata da Barbados Cancer Society, una sfilata di beneficenza con carri illuminati a festa per le strade di Bridgetown, e, dedicato agli appassionati di musica concerti di artisti locali, cori, Royal Barbados Police Force Band o Tuk Band in chiese, parchi e palchi dell'isola.



Messico - Paesaggi mozzafiato, mare cristallino, natura incontaminata e spiagge infinitamente candide. Sono soprattutto questi gli aspetti che fanno sognare tutti coloro che progettano una vacanza in Messico. Ma c'è un'altra attività in grado di rendere un soggiorno nella terra natale dei Maya ancora più indimenticabile: il relax nelle numerose SPA sparse in tutto il Paese. Dal Mar dei Caraibi all'Oceano Pacifico passando per San Miguel De Allende, Il Messico possiede alcune spa considerate tra le più confprtevoli del mondo.



Capodanno ai Caraibi - Flottiglia di Capodanno ai Caraibi, in catamarano (dal 26 dicembre al 5 gennaio): dieci giorni di puro relax e divertimento con tanti nuovi amici, in un mare turchese tra profumi di spezie e musica caraibica. Per festeggiare il Capodanno con una cena in spiaggia a base di aragosta e un tuffo allo scoccare della mezzanotte, con compagni di equipaggio da tutto il mondo, pronti a fare festa.



Maldive - Il blu e le sue infinite sfumature accompagnano il viaggiatore che decide di regalarsi una vacanza alle Maldive. E' nell'atollo di Ari, tra i più spettacolari in termini di ricchezza sottomarina, che sorgono il Constance Halaveli e il Constance Moofushi. Quale occasione migliore delle feste di Natale e Capodanno per concedersi una fuga tropicale in questi paradisi? Soggiornare in una delle esclusive Water Villa che si innalzano su acque cristalline maldiviane significa avere a disposizione un elegante spazio dotato di ogni comfort dove concedersi momenti speciali come ammirare il tramonto dalla propria piscina privata sorseggiando champagne e addormentarsi cullati dal fruscio delle onde.



Polinesia francese - Dimenticate neve, freddo, stress da pranzo di Natale e ansia da Capodanno: a The Brando, esclusivo gioiello eco-friendly situato sull'atollo privato di Tetiaroa in Polinesia Francese, le vacanze di fine anno si celebrano all'insegna del relax e dell'esclusività, fatta di lusso, ma nel totale rispetto della natura. The Brando è infatti il custode di Tetiaroa, un'isola dalla sorprendente biodiversità e ricchezza culturale, che grazie all'impegno del resort continua a essere preservata e condivisa con gli ospiti.