Una terra di contrasti affascinanti: la Malesia

La Malesia, nella sua parte continentale e in quella che comprende la parte settentrionale del Borneo è un paese affascinante dai paesaggi quanto mai vari, dove la modernità più spinta si sposa con un mondo ancora primitivo e una natura assolutamente intatta. Si va dai 452 metri di altezza delle ultramoderne Petronas Towers di Kuala Lumpur, alla foresta pluviale del Taman Negara vecchia di oltre 130 milioni di anni. Dalle colline di Cameron Highlands alle magnifiche spiagge delle isole dell’arcipelago di Langkawi, di Pangkor, Redang, Perhentian e Lang Tengah. All’interno ecco le lunghe e stranissime abitazioni delle tribù Iban immerse nella foresta del Sarawak, le grotte di Mulu, i parchi botanici del Sabah, i centri di riabilitazione degli Orangutan di Sepilok.



Innamorarsi della Malesia - La Malesia è una destinazione scelta sia dalle coppie in luna di miele o per un viaggio che concilia natura e avventura e con un alto livello dei servizi sia dalle famiglie, grazie alle spiagge dotate di ogni servizio e per gli splendidi paesaggi e alla natura incontaminata. Si chiama “Innamorati della Malesia” la proposta di un viaggio di nove giorni che si propone di rivelare i segreti di un Paese ancora poco conosciuto.



Cenare a 420 metri d’altezza - Il programma prevede la visita e la permanenza a Kuala Lumpur, la capitale. Da non perdere un giro by night tra le sfavillanti luci della città con cena presso l’Atmosphere 360° Revolving, il ristorante girevole situato all’ultimo piano della Kl Tower, la torre delle telecomunicazioni, tra i simboli della città con i suoi 421 metri di altezza, dove gustare un’ottima cucina fusion.



L’arcipelago delle meraviglie - Ma al di là delle luci sfavillanti della capitale la meta più fascinosa del viaggio a Langkawi, arcipelago di 99 isole a solo un’ora di volo da Kuala Lumpur, un luogo delle meraviglie, con spiagge uniche al mondo che è diventato un must del turismo internazionale. Classificato dall’Unesco quale Geopark a causa del suo patrimonio geologico unico al mondo, l’arcipelago è particolarmente adatto a chi vuole una vacanza all'insegna del relax.



Il ponte nel cielo - Il programma del viaggio prevede anche la possibilità di effettuare escursioni in barca alla scoperta delle isole deserte dell'arcipelago oppure la salita del promontorio in funivia per raggiungere Gunung Mat Cincang, il punto panoramico più alto dell’isola (710 m) , raggiungibile con la funivia. Mozzafiato è il ponte sospeso, lo Skybridge, da cui si osserva a occhio nudo la costa della Thailandia.