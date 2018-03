Turismo a colori: i paesi e le città più colorati del pianeta

I paesi o i quartieri di una città multicolori diventano così molto spesso la testimonianza della cultura locale, oltre che un sorta di straordinario puzzle di colori e di vita vissuta. Hundredrooms ha realizzato una selezione di paesi e città con gli edifici più colorati e vivaci del mondo.



Un labirinto di colori a Calpe - Questo famoso edificio disegnato dall’architetto Ricardo Boffil è un labirinto pieno di colori come il rosa, il blu e il rossastro. È situato in riva al mare, nella città costiera di Calpe, in Spagna. Vicino ad esso si trovano altre strutture progettate dallo stesso architetto, sebbene sia proprio la Muraglia Rossa ad attirare un maggior numero di curiosi.



Le case a righe di Aveiro - Sono senza dubbio le case colorate più famose del Portogallo. Conosciuta anche come la “Venezia Portoghese”, Costa Nova do Prado, situata nel Distretto di Aveiro, si caratterizza per i “palheiros”, che sono appunto queste case incantevoli costruite nel XIX secolo per i villeggianti.



Il quartiere La Boca, Buenos Aires - Un quartiere ricco di colori che attira moltissimi turisti. Una delle strade più famose è la Via Caminito, dove i colori accesi delle case e i disegni delle facciate si susseguono uno dopo l’altro, suscitando la meraviglia dei visitatori.



Casa viola di Burano - L’isola di Burano si trova a 7 chilometri da Venezia e si contraddistingue per i bellissimi colori delle case, che si riflettono lungo i canali di questo incantevole luogo. Anticamente erano case di pescatori, che oggi contribuiscono a creare una preziosa atmosfera.



Un puzzle di case a Vienna - Hundertwasserhaus è un complesso residenziale alquanto originale, costruito tra il 1983 e il 1986. Un vero e proprio puzzle di colori, che sembra disegnato, più che da un famoso architetto, da un bambino con una fervida fantasia.



Le facciate di Notting Hill - Passeggiare in questo famoso quartiere di Londra è un vero e proprio regalo per gli occhi dei turisti. Qui si trovano tante piccole case attaccate le une alle altre, pitturate con colori accesi e tonalità pastello. Ad arricchirle anche piccoli giardini e fiori che adornano le porte di ferro poste al culmine di 3-4 gradini.



Case colorate di Valparaíso - Valparaíso (Cile) è una città portuaria incantevole, dove le case colorate creano un paesaggio suggestivo che non può non attirare l’attenzione di un visitatore.



Un borgo pieno di colori nelle Cinque Terre - Tra i luoghi meravigliosi delle Cinque Terre, sulla costa ligure, c’è anche Vernazza, un borgo in cui le antiche case dei pescatori si arricchiscono di colori esplosivi e belli da vedere.



Il quartiere francese di New Orleans - Si tratta del quartiere più antico della città statunitense di New Orleans. Qui si trovano numerose case colorate, e molte di queste si caratterizzano anche per balconi e gallerie tipiche dell’architettura coloniale.



Case di pescatori a Cudillero, Asturie - Anche questo porto delle Asturie, nel nord della Spagna, vanta vecchie case di pescatori che, con i loro colori intensi, creano un’atmosfera scenica, degna dei più bei film romantici.