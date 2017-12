Ecco allora dieci luoghi del mondo caratterizzati dai toni ultra violet che vale la pena di scoprire nell’anno che sta per cominciare, secondo i suggerimenti di Skyscanner.



Provenza, Francia - La selezione non poteva che iniziare con uno dei paesaggi color “ultra violet” più famosi del mondo: i campi di lavanda della Provenza. Un tuffo in questa distesa di colore profumatissima è tra le esperienze da fare almeno una volta nella vita, magari proprio nel 2018.



Moschea di Nasir ol Molk, Iran - La Moschea di Nasir ol Molk è uno dei siti religiosi più affascinanti e spettacolari di Shiraz, in Iran. La Moschea è nota per le sue bellissime vetrate, che lasciano filtrare la luce del sole, creando riflessi e geometrie colorate nella sala di preghiera, con sfumature che virano dal rosa al lilla, fino al viola più acceso. Una vera meraviglia!



Science Museum, Londra - E' uno dei musei più visitati della città, con una spettacolare galleria dedicata alla matematica (The Winton Gallery). I principi della fisica e della matematica sono stati applicati all’architettura, per realizzare un’opera imponente e sinuosa, dai colori di un viola luminoso, che non passa certo inosservato.



Pigalle Basket Camp, Parigi - Il campo da basket incastonato tra alti edifici in stile parigino, nel cuore del quartiere di Pigalle, è una delle attrazioni più amate da fotografi e instagrammer in visita nella capitale francese. Un angolo di Parigi dove sport e colore si fondono, che merita di essere aggiunto alla lista dei luoghi da scoprire per chi programma un viaggio nella ville lumière nel 2018.



I luoghi dell'Aurora boreale - L’aurora boreale è uno dei fenomeni naturali più affascinanti e magici al mondo, particolarmente visibile nelle buie giornate invernali nei Paesi del nord Europa. L’Islanda è una delle mete preferite dai turisti “a caccia” di cieli cangianti e magici, a queste latitudini, si manifesta spesso e con scie luminose che vanno dal color verde, al viola intenso, rigorosamente “ultra violet”!



Shanghai, Cina - Potevano mancare le atmosfere “gothic” di una metropoli frenetica e brulicante, vivace e misteriosa al punto giusto come Shanghai? Calato il sole, la città si accende delle luci della notte, regalando profili intriganti e “ultra violet”, simili a quelli di una Gotham City asiatica.



Edimburgo, Scozia - Ogni stagione è bella per visitare la Scozia ed Edimburgo, ma nei mesi più miti, quelli che vanno dalla primavera all’estate, i campi innevati delle Highlands lasciano posto al verde di prati fioriti, che si accendono di sfumature ultra violet, squisitamente romantiche.



Supertree Grove, Gardens by the Bay, Singapore - Chi non ha mai sognato di visitare la New York del sud-est asiatico? Singapore è un tripudio di grattacieli e parchi verdissimi, un connubio che trova il suo giusto equilibrio nei meravigliosi Gardens by the Bay, dove natura e tech si intrecciano. In questo parco speciale e coloratissimo, i Super Trees, alberi vertiginosi dai colori di un viola vibrante, catapulteranno i visitatori nelle atmosfere di un film come Avatar, facendo percepire tutta la magia di una città grandiosa.



Antelope Canyon, Arizona - Per chi sta pensando a un viaggio negli Stati Uniti, una visita a questo spettacolo della natura, non deve mancare. L’Antelope Canyon è uno dei canyon più impressionanti della Terra, plasmato dal vento e con rocce levigate e sinuose di colori così caldi e decisi. Lasciarsi avvolgere dalle sue gole, alcune delle quali regalano sfumature nei toni ultra violet, è fra i must del prossimo anno.



Sainte Chapelle, Parigi - La Sainte Chapelle è uno dei monumenti gotici più preziosi e unici che si possono visitare a Parigi. Le sue vetrate a sesto acuto spiccano tra le geometrie severe di un’architettura imponente, regalando, in specifiche ore del giorno, giochi di luce che vanno dal porpora al viola intenso.