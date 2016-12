Tuffi bizzarri: le piscine indoor davvero speciali

Golden Nugget - Las Vegas - La piscina del casinò Golden Nugget trasmette la sensazione di nuotare a tu per tu con gli squali. E' adiacente a un grande bacino di acqua marina, dal quale è ovviamente separata grazie a un apposito critallo, in cui nuotano squali e altri pesci di grandi dimensioni.



Umaid Bhawan Palace Zodiac - India - Una favolosa vasca costruita già nel 1943 sotto una sontuosa residenza privata nell'India settentrionale, oggi albergo di lusso estremo. Il fondo della piscina è decorato con 12 piastrelle d'oro che riportano i segni dello zodiaco.



Y-40, Montegrotto Terme, Padova - Inaugurata il 5 giugno 2014, è la piscina più profonda del mondo, con un pozzo che arriva a 42,15 metri di profiondità massima. Il nome ricorda la figura di chi si immerge in apnea in posizione verticale.



Ocean Dome - Miyazaki, Giappone - Si trova nella città di Miyazaki, nell'isola di Kyushu, in Giappone, inaugurato nel 1993, è uno dei parchi acquattici al coperto più grandi del mondo: con i suoi 300 metri di lunghezza, 100 metri di larghezza e 38 metri di altezza è entrato a far parte del Guinness dei Primati. Purtroppo è attualmente chiuso per ristrutturazioni e non è stata resa nota la data di riapertura.



Piscina in salotto - New York City - Una grande vasca per nuotare costruita... nel salotto di casa di una ricca famiglia newyorkese. La casa si trova a Manhattan e dispone, tra l'altro di sei camere da letto, cinque bagni, quattro caminetti, una palestra privata, una sauna e una seconda vasca riservata alle tartarughe.



The Global Warming Swimming Pool - Mumbai, India. Una grande vasca che simula la sensazione di nuotare sopra una città sommersa, in questo caso New York. Il fondo della vasca riporta una gigantografia della città vista dall'alto. Il progratto è stato realizzato qualche anno fa dall'agenzia pubblicitaria Ogilvy & Mather, per il colosso bancario HSBC in occasione di una campagna contro il riscaldamento globale.



Homestead Crater - Midway, Utah - USA - E' un cratere sotterraneo naturale sormontato da una cupola di roccia, oggi stabilimento balneare. L'acqua proviene da una sorgente calda: si può fare il bagno ed effettuare immersione durante tutti i mesi dell'anno.