Le Isole di Tahiti sono da sempre considerate un angolo di paradiso nel quale vivere immersi nel massimo del relax e del comfort. Ma questi meravigliosi arcipelaghi che punteggiano l’Oceano Pacifico sono anche una destinazione ideale per chi desidera esperienze uniche e attività divertenti e sempre nuove. In particolare, Tahiti e le sue isole stupiranno tutti gli amanti del mare peri loro panorami dai colori mozzafiato e quelle attività sportive che premettono scoprire fantastiche spiagge.



Incontri ravvicinati con squali e mante - Una soluzione ideale per godersi questi incantevoli luoghi è quella della crociera giornaliera: partire la mattina presto e tornare la sera è un’ottima opzione per scoprire alcune bellezze raramente visitate dai turisti, senza rinunciare all’ambiente rilassante e accogliente dell’hotel a fine giornata. Oltre ad un’elettrizzante gita in barca a vela, in motoscafo o in catamarano, potete anche approfittare delle divertentissime attività di jetski, windsurf, parasailing, canoa, diving e snorkeling, oltre ad incontri ravvicinati con squali, mante e balene (a seconda della stagione). Imperdibile, un’escursione in laguna a bordo di una barca con fondo trasparente per ammirare le bellezze dei fondali.



Via mare al santuario dei volatili - Un valido esempio di escursione, è una visita all’isola di Tetiaroa, il cosiddetto “atollo degli uccelli”, che si trova a soli 40 chilometri da Tahiti ed è raggiungibile solo via mare, con circa due ore e mezza di navigazione. Oltre agli uccelli marini, qui vivono anche moltissime specie di pesci tropicali, protetti nella laguna interna abbracciata quasi completamente dalla barriera corallina. Appena sbarcati, è possibile approfittare di un programma da sogno che comprende una sessione di snorkeling, visita al santuario degli uccelli, picnic con i piedi a mollo nell’acqua e molto altro ancora.



In compagnia delle balene - Più comune, ma sicuramente non meno incantevole, un’escursione in laguna attorno a una delle isole, che consente di trascorrere una giornata tra le infinite sfumature degli atolli e nuotate rinfrescanti in un’acqua incontaminata ricca di pesci delle più varie specie. In particolare, da luglio a novembre, è possibile scegliere fra molte delle crociere giornaliere che permettono di osservare balene e delfini mentre nuotano nelle acque cristalline de Le Isole di Tahiti, Infine, per i più golosi è anche prevista la possibilità di coccolarsi con una crociera culinaria, che comprende cena a bordo nel mezzo della laguna, con vista sul tramonto.



Crociere di più giorni - Alcune delle maggiori compagnie crocieristiche che operano nella destinazione offrono differenti itinerari tra gli arcipelaghi de Le Isole di Tahiti. Le attività proposte all’interno di alcuni di questi itinerari sono molto diversificate: è infatti possibile approfittare di una di queste crociere per passare una giornata sulla spiaggia ad abbronzarsi, per saperne di più sulla cultura di questi luoghi o per cimentarsi in camminate ed attività acquatiche adrenaliniche, oltre ad attività supplementari organizzate con la collaborazione di alcuni resort. Alcuni degli itinerari si spingono fino agli arcipelaghi più remoti e alle isole meno battute dai percorsi tradizionali.



Per maggiori informazioni : www.tahiti-tourisme.it