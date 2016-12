Tahiti? E’ un paradiso anche nell’entroterra

Se le incantevoli lagune e il mare di cristallo che si incontrano sulle Isole di Tahiti sono un invito a tuffarsi tra le onde per divertirsi con numerose attività come lo snorkeling e il surf, allontanandosi dalle spiagge il verde prende il sopravvento offrendo tante altre possibilità di scoprire la Polinesia Francese e la sua natura mozzafiato. A piedi, in bicicletta, a cavallo, in quad: non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Escursioni con panorami mozzafiato - Tra montagne, baie, lagune e l'infinito orizzonte del Pacifico, un puzzle di paesaggi a 360° si manifesta agli occhi degli escursionisti che decidono di esplorare l'isola principale dell'arcipelago, Tahiti, ma anche le Isole della Società, le Isole Marchesi, le Isole Australi e le Isole Gambier. Numerosi percorsi a piedi conducono alla scoperta di luoghi panoramici magnifici attraverso valli selvagge all'ombra degli alberi di mape, ma è con la mountain bike o con mezzo 4x4 che si raggiungono più facilmente alcuni luoghi dell'entroterra. In sella a un cavallo, si possono scoprire, in armonia con l'ambiente circostante e seguendo il ritmo della natura, le valli e gli altipiani delle Isole Marchesi, ricchi di resti archeologici, le più belle spiagge bianche di Tahiti, Huahine e Moorea, o risalire un fiume attraverso una vegetazione fitta e rigogliosa.



L'impero del golf - Per gli amanti del golf, sulle Isole di Tahiti non mancano nemmeno le occasioni di divertirsi sul green. Il Golf International Olivier Bréaud, inserito in un contesto di grande fascino come quello della costa ovest di Tahiti, offre un percorso di 5.950 metri per 72 a 18 buche accessibile a esperti e principianti. A pochi minuti dall'aeroporto di Moorea, il Moorea Green Pearl, presso il villaggio di Temae, offre ai golfisti un campo a 18 buche ideato dal famoso giocatore americano Jack Nicklaus. In uno spazio d 165 ettari, 650 metri dei quali sulle spiagge della laguna, i giocatori possono mettere alla prova il loro swing respirando a pieni polmoni il profumo di una natura generosa e sorprendente.



I giochi polinesiani - Vivere le Isole di Tahiti all'aria aperta significa anche tuffarsi nelle tradizioni di un popolo che ha preservato, nel corso dei secoli, una serie di discipline celebrate ogni anno nel mese di luglio dai Tuaro Ma'ohi, i giochi polinesiani che sono in grado di radunare folle oceaniche di appassionati e semplici curiosi. Lancio del giavellotto, sollevamento della pietra, corsa con la frutta e arrampicata sull'albero del cocco sono solo alcune delle discipline tradizionali con le quali anche i turisti possono misurarsi per sentirsi davvero parte della vita polinesiana.



Per informazioni: www.tahiti-tourisme.it

