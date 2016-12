Surf: i luoghi migliori per cavalcare le onde

FUERTEVENTURA, SPAGNA - Parte dell’arcipelago delle Canarie, Fuerteventura è una delle destinazioni preferite dai surfisti della costa africana, soprattutto grazie al clima perfetto, che oscilla tra i 18 e i 24 gradi.



WHITE BEACH, GIAPPONE - Questa spiaggia meravigliosa sull’isola di Okinawa in Giappone è perfetta per tutti i principianti che volessero imparare o fare pratica con la tavola. Non è raro trovare weekend organizzati per una due giorni di surf durante una vacanza nel Paese del Sol Levante.



GOLD COAST, AUSTRALIA - In questo caso stiamo parlando del paradiso dei surfisti! 70 km di spiagge con 4 punti di rottura per le onde tra cui il Superbank, considerato il migliore al mondo per le onde create. La Gold Coast è anche famosa per l’accoglienza e l’intattenimento offerto a surfisti e non solo.



OAHU, HAWAII - Quando parliamo di surf il primo luogo che viene in mente sono certamente le isole Hawaii, e Oahu, a merito, è considerata la migliore destinazioni degli Stati Uniti. Qui il surf è stato inventato, ed è possibile trovarvi alcune tra le onde più grandi del mondo. Ovviamente consigliate solo ai professionisti nel cavalcare la tavola.



BUNDORAN BEACH, IRLANDA - In questo caso l’acqua fredda potrebbe scoraggiare i surfisti della prima ora, ma i più esperti non si lasceranno sfuggire una delle spiagge migliori d’Europa. E nel caso vi stancaste delle onde potete sempre raggiungere Dublino in auto e trascorrere alcuni giorni di relax nella capitale irlandese.



JEFFREY’S BAY, SUDAFRICA - Nota tra i surfisti con il soprannome di “J Bay”, questa spiaggia è un’altro luogo iconico per tutti coloro che amano cavalcare le onde. I punti di rottura dellle onde offrono moltissime scelte, ma il più celebre è certamente Supertube, che offre i più alti muri d’acqua della zona.



COSTA RICA - La Costa Rica un luogo leggendario per il surfisti di tutto il mondo. Il periodo migliore per una visita va da aprile a ottobre, e tra le spiagge più celebri non possiamo non menzionare Tamarindo Beach. L’unica nota dolente sono le strade, che non offrono la migliore percorribilità, ma si tratta di un piccolo prezzo se confrontato alle onde spettacolari che potrete cavalcare.



TOFINO, CANADA - Questa è la capitale del surf canadese per eccellenza. Lo scenario di Vancouver Island è spettacolare, con il mare punteggiato da piccole isole rocciose sormontate dagli alberi. In termini di onde esistono zone adatte a tutti i livelli, rendendo Tofino una meta deale per ogni tipo di surfista.



WATERGATE BAY, REGNO UNITO - Questa spiaggia, non troppo conosciuta attira i surfisti in cerca di un luogo tranquillo, ma con delle buone onde. Dopo avere surfato è anche possibile rilassarsi in un ristorantino sulla spiaggia mangiando pesce del posto.



RINCON, PORTORICO - Immaginate di passeggiare tra verdi colline a ridosso del mare alla ricerca della vostra onda perfetta. Questo è quello che avviene a Rincon, un tempo sconosciuto e tranquillo paesino portoricano, e oggi località di culto tra i surfisti.



www. wimdu.it