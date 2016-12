Sudafrica come in un sogno, tra coccole e leoni

Safari a piedi - Africa on foot è un lodge specializzato nei walking safari: si trova nella Klaserie Private Nature Reserve, nel cuore del Greater Kruger e dispone di soli 5 chalet per garantire un'esperienza ritagliata su misura alle coppie che cercano privacy e intimità. Ogni mattina si parte per 3 ore di camminata durante le quali il ranger insegnerà a riconoscere gli animali e le loro impronte, gli alberi e i fiori che si incontrano durante l'escursione, in tutta sicurezza.



Safari su una jeep scoperta - Il safari classico in riserva privata invece viene effettuato a bordo di una jeep scoperta, da cui è possibile avvistare gli animali e avvicinarsi a loro per scattare magnifiche foto. Una volta tornati al lodge, ci si può rilassare e farsi coccolare da un dolce massaggio in una spa con vista sulla savana, come al Bushmans Kloof, dove si utilizzano prodotti a base di ingredienti locali. All'Impodimo Game Lodge , invece, mentre si sorseggia un bicchiere di vino sul terrazzino privato della propria stanza, si possono avvistare gli elefanti avvicinarsi alla piscina per abbeverarsi: un'occasione unica per ammirare da vicino questi splendidi pachidermi.



Sotto il limpido cielo australe - Imperdibile per i più romantici e avventurosi, una notte sotto le stelle alla Lion Sands Game Reserve . La Chalkley's Treehouse e la Kingston Treehouse sono due esclusive camere costruite sugli alberi, uniche nel loro genere e distanti dal corpo centrale del lodge. Non ci sono pareti, non c'è il tetto: solo una lunga scala che conduce al deck in legno sopra al quale è allestita una lussuosa e romantica camera. Qui si può trascorrere una magica notte, avvolta dai suoni della natura e avere come tetto una volta stellata .



Cavalcare nel deserto - Esperienze indimenticabili a contatto con la natura sudafricana si possono vivere in tutto il Sudafrica. Lo Tswalu Kalahari ad esempio sorge in una riserva privata malaria free nella provincia del Northern Cape, nella parte meridionale del deserto del Kalahari, conosciuta come “green Kalahari”. Tswalu accoglie un massimo di 30 ospiti e regala panorami mozzafiato oltre all'indimenticabile esperienza di un safari dove ammirare anche i rinoceronti neri del deserto. Qui, in aggiunta al classico safari in jeep, c'è l'opportunità di fare il safari a cavallo.



Fotografare da maestri - Nella provincia del Limpopo, all'interno del Marakele National Park, sorge il Marataba Safari Lodge, un lodge malaria free perfettamente integrato con la natura circostante composto da 15 lussuose tende dalle quali godere di una splendida vista sugli animali che girano indisturbati nelle vicinanze. Per gli ospiti c'è anche la possibilità di effettuare un safari in barca. Nell'Eastern Cape invece i lussuosi lodge della Shamwari Game Reserve , sono perfetti per gli appassionati di fotografia. Durante il soggiorno, i fotografi professionisti Iky e Ryan, su richiesta possono accompagnare gli ospiti in emozionanti safari aiutandoli a scattare fotografie da copertina.



E infine in mongolfiera - Tra le esperienze più emozionati c'è il safari in mongolfiera. Librarsi nell'aria a bassa velocità vedendo scorrere sotto i propri occhi i panorami sudafricani, seguendo con lo sguardo in religioso silenzio bufali, gazzelle ed elefanti è un'attività che regala sensazioni mai provate. E' possibile organizzare entusiasmanti safari in mongolfiera in diverse aree del Paese tra cui il parco nazionale del Pilanesberg, dove il volo dura un'ora dopo la quale si atterra e si è accolti con un calice di champagne.



Per maggiori informazioni: www.southafrica.net