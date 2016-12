Incredibile Sudafrica: ti lascia senza fiato

Le Cascate Augrabies che sorgono a un centinaio di chilometri da Upington, nel Northern Cape, sono tra le attrattive magiori della regione. La potenza dell'acqua che fa un salto di 60 metri per poi rituffarsi nel fiume Orange crea un rumore quasi assordante, che fa da cornice ad un paesaggio rigoglioso e verdeggiante. Nella parte sud della stessa provincia si trova un altro luogo unico nel suo genere: si tratta del Namaqualand, un deserto davvero particolare in quanto, tra agosto e settembre, fiorisce. Quest'area di oltre 55.000 kmq in primavera cambia totalmente aspetto grazie alla fioritura di 4.000 specie di fiori diversi che di notte si chiudono, per sbocciare nuovamente al sorgere del sole. Si può godere di questo evento unico al mondo soggiornando al Namaqua Flower Camps ogni anno mette a disposizione delle lussuose sistemazioni in tenda da cui partire per scoprire i segreti di questo deserto.



Dalla parte opposta del Sudafrica, si può ammirare un altro capolavoro della natura. Si tratta del Blyde River Canyon, il terzo canyon più grande del mondo che si sviluppa per oltre 26 km raggiungendo anche gli 800 metri di profondità. Si può visitare in tantissimi modi diversi: a bordo di un aereo o appesi ad un parapendio, con un tour guidato che passa dalle cascate di Kadishi Tufa o ancora lanciandosi in un divertente rafting lungo le rapide del Blyde River. Uniche di quest'area nel loro genere le formazioni rocciose quali The Three Rondavel, Pinnacle Rock e Bourke's Luck Potholes.



Nella provincia del Western Cape, a Hermanus, è possibile avvistare le balene che da giugno a novembre migrano da un mare all'altro passando proprio davanti alle coste sudafricane. Si possono vedere sia dalla barca, prenotando un'escursione, sia dalla terraferma: Hermanus infatti è una piccola cittadina nota per l'alto numero di avvistamenti tanto è vero che ogni anno, durante l'ultima settimana di settembre, si svolge l'Hermanus Whale Festival , dedicato agli enormi cetacei.



Restando in tema di incontri emozionanti con le creature del mare, il Sudafrica è famoso per le immersioni con gli squali. Ce ne sono di due tipi: in gabbia quando si tratta di un'immersione con il feroce squalo bianco a Gaansbai oppure “liberi” ad Aliwal Shoal dove durante l'immersione è possibile avvicinarsi allo squalo tigre e ad altri squali.



Se il sogno è invece quello di ammirare comodamente il susseguirsi dei diversi paesaggi africani, allora un viaggio a bordo di uno dei lussuosi treni che attraversano il Sudafrica si rivelerà la scelta giusta. Il Rovos Rail , dall'elegante allure degli Anni Trenta tocca Pretoria, Cape Town, la regione del Mpumalanga fino ad arrivare alle Cascate Vittoria (Zambia), mentre il Blue Train, uno dei treni più lussuosi al mondo, percorre la tratta più affascinante cha va da Pretoria a Hoedspruit, fino alle porte del Kruger National Park.



Altri panorami mozzafiato, questa volta da ammirare in macchina, sono quelli che si trovano lungo la Garden Route, la strada panoramica che da Cape Town arriva fino a Port Elizabeth passando accanto a tipiche cittadine tra cui Mossel Bay, Knysna, Plettenberg Bay. Qui l'Oceano Indiano incontra le montagne dove si trova lo Tsitsikamma National Park: al suo interno si snoda l'Otter Trail, uno dei percorsi di trekking più particolari del paese dove ammirare i Big Tree, alberi giganti vecchi oltre 800 anni, e un adrenalinico circuito di canopy tour. Per le coppie di innamorati oltre a romantiche albe e tramonti da godersi in riva al mare (a seconda dell'orientamento della baia), c'è qui la possibilità di deliziarsi con le deliziose ostriche che rendono così nota la cittadina di Knysna, magari sorseggiando anche una coppa di ottimo vino sudafricano.



Nel Western Cape c'è un'altra tappa imperdibile per gli amanti della natura: il Capo di Buona Speranza. L'estremità meridionale della penisola del Capo si trova in una riserva naturale che si snoda lungo 40 km di costa. Qui si trova la funicolare che permette di raggiungere il punto più elevato del Capo da dove si gode di un panorama magnifico: lo sguardo spazia verso l'infinito, si spinge così lontano che sembra quasi di vedere la curvatura della terra.



Tra le meraviglie della natura del Sudafrica ci sono sicuramente anche le spiagge: solo la provincia del Western Cape può vantare oltre 1.000 km di coste. Tra le spiagge più trendy ci sono quelle di Llanduno e Clifton dove i più sportivi si dedicano al surf, a Boulders Beach si può ammirare da vicino una colonia di simpatici pinguini mentre Blouberg Beach è perfetta per una lunga passeggiata romantica, magari al tramonto, durante la quale ammirare l'inconfondibile Table Mountain che si staglia all'orizzonte. Un'altra provincia famosa per le sue spiagge è il KwaZulu-Natal la cui capitale, Durban, è soprannominata la "Miami del Sudafrica". A nord si trova la Costa dei delfini e, oltre a lunghe passeggiate mano nella mano su spiagge incontaminate di sabbia bianca costellate di dune fitte di vegetazione, si può optare per uscite in barca durante le quali avvistare i mammiferi nuotare in tutta libertà.



Informazioni:www.southafrica.net