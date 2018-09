Stati Uniti: un viaggio nel mito della Frontiera

GIORNO 1 – Yosemite Valley - Nessun viaggio in California sarebbe completo senza una visita allo Yosemite National Park. Famoso per le profonde vallate che racchiudono alcune delle più alte cascate del mondo, per le sequoie giganti e i prati selvaggi, l’immenso parco si estende per oltre 1.930 miglia quadrate. La gita inizia visitando il parco nazionale di Yosemite, compresa la Yosemite Valley. Poi una sosta al Tunnel View per catturare l’inquadratura perfetta di Yosemite. Ci si può rinfrescare alle cascate Bridalveil e Yosemite, e camminare lungo l’imponente granito di Half Dome fino a Mirror Lake.



GIORNO 2 – High Country - Dopo aver esplorato la Yosemite Valley, ci si dirige verso il lato est del parco. L’ingresso orientale di Yosemite si trova a soli 45 minuti da Mammoth Lakes e vi si accede tramite il Tioga Pass, il più alto passaggio autostradale della California (aperto dall’inizio dell’estate fino al tardo autunno). L'area è accessibile in auto o tramite il bus del sistema di trasporto regionale della Yosemite Area. Quindi un’escursione tra sequoie giganti nei boschetti di Tuolumne e Merced. Siccessivamente si può scegliere tra una facile escursione ad una fonte di acqua gassata, o una moderata arrampicata su una parete di granito, o la navetta gratuita del parco per esplorare dalle rive incontaminate di Tenaya Lake al panorama roccioso di Olmsted Point.



GIORNO 3 – Reds Meadow - Prendere la navetta panoramica dal Mammoth Adventure Center fino al Reds Meadow (non sono ammessi veicoli privati), dove si trova il Devils Postpile National Monument e le Rainbow Falls alte 30m. I quasi 800 acri del Devils Postpile National Monument sono nelle vicinanze di Mammoth Lakes e conservano le formazioni di basalto formate da lava risalente a circa 82.000 anni fa. Camminare lungo il fiume San Joaquin per vedere l’eccezionale formazione rocciosa. Quindi, proseguire lungo la facile escursione di 2 miglia a valle fino alle Rainbow Falls, conosciute per i riflessi arcobaleno prodotti nella nebbia dal sole di mezzogiorno. Si può pranzare al Mule House Café al Reds Meadow Resort prima di prendere la navetta per tornare a Mammoth Lakes.



GIORNO 4 – Un lago antico e la storia della “Gold Rush” - Mono Lake, situato a nord di Mammoth Lakes, ha oltre un milione di anni e una superficie di quasi 105 miglia quadrate. Il lago alcalino non ha sbocco, quindi l'evaporazione è l’unico modo in cui l’acqua lascia il lago, rendendolo 2,5 volte più salato e 80 volte più alcalino dell’oceano. La biosfera unica fornisce cibo a milioni di uccelli migratori. Sulla strada seguire le indicazioni per la South Tufa State Natural Reserve. Proseguire in direzione nord lungo Hwy. 395 verso il Mono Basin Scenic Visitor Center a Lee Vining, dove si può imparare di più sulla zona. Solo 11 miglia a nord raggiungerete gli edifici storici del Bodie State Historic Park, la città fantasma ufficiale della California e la più grande città fantasma non restaurata dell’Occidente.Il parco è il sito di una vecchia città mineraria, che ha prodotto oltre $ 35 milioni in oro e argento dal 1877 al 1888. Nei suoi giorni d’oro, Bodie era una famigerata città del Far West di 10.000 abitanti. Di ritorno a Mammoth Lakes, è possibile scoprire altre storie risalenti all’epoca della “Gold Rush” presso la miniera d’oro Mammoth Consolidated Gold Mine o presso l’Hayden Cabin Museum sulla riva di Mammoth Creek.



GIORNO 5 – Gli alberi più antichi del mondo - Situati nelle remote e panoramiche White Mountains, due ore a sud di Mammoth Lakes, gli alberi di 3.500-5.000 anni dell’Ancient Bristlecone Pine Forest sono alcuni dei più antichi organismi viventi sulla Terra. Prendi la Highway 395 direzione sud fino all’Ancient Bristlecone Pine Forest. Da non scordare il pranzo, l’acqua e degli snack, perché i servizi lungo il percorso sono limitati. La prima tappa sarà il Schulman Grove Visitor Center, dove si potranno avere maggiori informazioni sui sentieri della zona. Prendi il breve ma panoramico percorso Discovery Loop di circa 1 miglio o ammira gli alberi più antichi lungo il faticoso sentiero di 4,5 miglio Methuselah Grove Trail. Infine, dirigersi verso il Patriarch Grove, a oltre 3.350 m di altitudine, per contemplare il più longevo bristlecone pine (detto Pino dai coni setolosi) vivente.



Per maggiori informazioni: www.visitmammoth.com