Spostarsi in taxi: i “veicoli” più curiosi del mondo

COCO CABS, CUBA - Sono curiosi veicoli a tre ruote, a forma di ovetto. Sono un mezzo di trasporto molto comune per i turisti in visita all’Avana, a Cuba.



BOAT TAXI – CHICAGO – USA – Forse meno pittoresco, ma altrettanto utile, è il battello che collega via fiume diversi punti della città. Naturalmente è a prova di traffico.



WATER TAXI – VENEZIA – In una città costruita sull’acqua, non c’è alternativa alla barca per spostarsi. Se la gondola è troppo lenta e il vaporetto troppo affollato, non resta che il battello taxi.



HUMMER TAXI – TEXAS - USA - Quando i terreni da attraversare sono aspri ed impervi, non resta che affrontarli con il veicolo giusto. Con questo, non si rischia di restare… impantanati.



TUK TUK – THAILANDIA – Veicoli a tre ruote, spesso decorati in modo pittoresco. Sono diffusi in molti Pesi orientali. Sono un po’ scomodi, ma molto divertenti.



TRICICLO CON CARROZZINA – FILIPPINE – Sull’isola di Boracay circolano curiosi motorini con annessa carrozzina per il trasporto di passeggeri. E’ difficile persino dar loro un nome.



BIKE TAXI – EUROPA – I bike taxi non sono una prerogativa solo orientale. Ne esistono in molte città europee, come mezzo ecologico di spostamento.



CYCLO – VIETNAM – E’ decisamente più pittoresco del bike taxi, ma si basa sullo stesso principio: una bicicletta con uno spazio per i passeggeri. Purtroppo non sono più così comuni, ma i turisti li adorano.



RISCIÒ – CALCUTTA – INDIA – E’ il modo più semplice e rudimentale per farsi trasportare: un sedile su ruote trascinato a mano da un’altra persona. Però, che fatica!



BURROS TAXI – MIJAS – SPAGNA – Farsi trasportare in groppa ad un animale è un modo di viaggiare antico quanto il mondo. I taxi-asinello di questo villaggio andaluso sono però molto pittoreschi…, con tanto di numero di targa in fronte.



TAXI ELEFANTE – THAILANDIA – INDIA – Sono forse un po’ difficili da posteggiare, ma gli elefanti sono un mezzo di trasporto instancabile e, si dice, molto sicuro. Non resta che provare.