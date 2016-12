Piscine: ecco le più belle e scenografiche del mondo

Ecco le vasche più spettacolari raccolte ai quattro angoli del mondo. Scenografiche, immerse in panorami speciali, nella natura o con vista mozzafiato sui grattacieli, oppure indoor, all'interno di alberghi di grande lusso. Tutte comunque e semplicemente bellissime. Dall'Estremo Oriente alle Americhe, fino all'Europa e in Italia: una bella collezione che ci fa immaginare l'estate e le vacanze. Se non possiamo tuffarci e nuotare, accontentiamoci almeno di sognarle.