Pioggia, freddo, nebbia? Meglio le Seychelles

Un viaggio e la permanenza in questa stupende isole dell'Oceano Indiano hanno oggi il carattere, molto tecnologico, della novità: grazie al programma Island Hopping Configurator - Tour delle isole, ci si può preparare online dal computer di casa un pacchetto personalizzato, inclusivo di voli, trasporti, alloggi, il tour delle isole dell'arcipelago e il noleggio della macchina per scoprire l'entroterra. In base alle opzioni selezionate, si ottiene in tempo reale la simulazione del prezzo della propria vacanza. Le diverse opzioni di soggiorno, che si tratti di guest-house, hotel, resort, bed and breakfast, ma anche barche e velieri, sono accompagnate da foto, valutazioni di altri clienti e del giudizio degli operatori SeyVillas, che è il tour operator specializzato e certificato dall' Ente turismo delle isole.



Isole incontaminate - Lontano dai grandi resort e ville di lusso, le Seychelles sono la meta adatta per chi ama vivere a contatto con la natura in luoghi incontaminati, soggiornando in graziosi appartamenti indipendenti. Prima tappa è l'isola di Praslin, la seconda più grande isola delle Seychelles famosa per le sue spiagge bianchissime, in cui si trova la Vallée de Mai, parco naturale patrimonio Unesco adatto per il trekking; segue La Digue, perla incantevole delle Seychelles, con la spiaggia di Anse de Source d'Argent, considerata la più bella del pianeta; infine Mahè, la cui capitale Victoria offre la possibilità di scoprire tradizioni, culture e sapori unici.



Scoprire l'interno delle isole - Una full immersion nella natura, soggiornando in sistemazioni autentiche. Il pacchetto prevede cinque notti a Praslin presso la Guesthouse Omusée, costruita esclusivamente con materiali locali e arredata in stile semplice e rustico. Quattro notti a La Digue presso le villette in legno del Bois d'Amour, luogo da cui è possibile partire per fare passeggiate alla scoperta dell'entroterra, caratterizzato da una foresta rigogliosa, e ancora cinque notti a Mahè presso il complesso Evergreen Apartments in cui rilassarsi tra il verde tropicale.



Vita di mare - Per chi ama la vita di mare Seyvillas propone un pacchetto soggiorno combinato “sulla terraferma e in mare”: sette notti a Mahè e sette notti in mini-crociera. A Mahè si soggiorna al Bord Mer Villa che si trova sulla famosa spiaggia di Anse Beau Vallon, dove praticare surf e sci d'acqua, mentre nelle successive sette notti si possono esplorare isole e isolette a bordo della Sea Shell e Sea Pearl, per i migliori scorci panoramici sull'arcipelago.



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it