Melanesia, il mare più bello del mondo

Isole idilliache, sparse a est del continente australiano nell'immensità del Pacifico. Isole tutte da scoprire dove, oltre a spiagge da sogno, troviamo foreste di smeraldo e vulcani che si alzano verso il cielo, barriere coralline incontaminate e le suggestive culture melanesiane con il loro patrimonio di antiche cerimonie e riti tradizionali. Isole difficilmente raggiungibili, dove l'arrivo della nave Spirit of Enderby, è un evento, un momento di festa, spesso occasione per danze e canti tradizionali.



Una crociera, un'avventura - Ed ecco la proposta per uno straordinario viaggio in Melanesia, dal 23 ottobre al 3 novembre, navigando di isola in isola a bordo della nave Spirit of Enderby, della Tucano viaggi. Non tutti conoscono la geografia di questi luoghi remoti, dove il turismo ancora non esiste: la Spirit of Enderby è una nave da spedizione costruita nel 1984 per la ricerca polare e oceanografica, ristrutturata nel 2013. Può ospitare 50 passeggeri nelle confortevoli cabine dotate di finestra o oblò. A bordo bar, libreria con sala lettura ed un'eccellente cucina.



Un territorio immenso, tra mare e cielo - La Melanesia è la regione del Pacifico che va dalla Nuova Guinea ad ovest alle isole Fiji e Nuova Caledonia a est, e include numerosi arcipelaghi, piccoli e grandi, tra cui le Isole Salomone e le Vanuatu: isole da scoprire dove, oltre alle idilliache spiagge, troviamo foreste di smeraldo e vulcani che si alzano verso il cielo, barriere coralline incontaminate e le suggestive culture melanesiane con il loro patrimonio di antiche cerimonie e riti tradizionali.



Antiche popolazioni - Queste isole furono abitate in tempi antichi da Polinesiani, Micronesiani e Melanesiani: molti discendenti seguono ancora lo stile di vita dei loro antenati come a Malaita dove si venerano gli squali - si crede che in questipesci possa continuare a vivere lo spirito dei defunti - o nella appartata provincia di Temotu, la più orientale delle Salomone, dove è ancora in uso una valuta inconsueta costituita da piume rosse.