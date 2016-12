In Bhutan, dove lo yeti è specie protetta

La riserva naturale dello yeti - I bhutanesi diffidano della ricchezza perché temono i danni che potrebbero derivare alle loro tradizioni culturali. Addirittura è l'unico posto al mondo a possedere una riserva per preservare l'habitat dello yeti, l'abominevole uomo delle nevi coperto di peli e con i piedi al contrario, capace di rendersi invisibile. Alla cui esistenza credono quanto a quella degli spiriti maligni, tanto che ogni casa possiede un acchiappafantasmi per intrappolarli e sulle pareti esterne campeggiano enormi falli come segno di prosperità. L'operatore milanese “I Viaggi di Maurizio Levi” (www.viaggilevi.com), specializzato in turismo culturale a valenza etnografica, propone in Bhutan un originale itinerario di 13 giorni dedicato alle regioni centro-occidentali, in occasione dei principali festival religiosi.



Una strepitosa varietà faunistica - Esistono tre zone geografiche e climatiche differenziate: a nord le vette himalayane alte fino a 7.500 m e con il 20 % di nevi perenni con clima e vegetazione alpina, al centro erte montagne segmentate da profonde vallate difficili da superare ricoperte da foreste temperate, a sud colline e pianure quasi a livello del mare dal clima tropicale; il tutto in uno spazio di appena 150 km. Questa rilevante varietà ambientale produce anche notevoli differenze in termini di flora, fauna ed ecosistemi. Le foreste ricoprono il 72 % del territorio con 5 mila specie di piante, 300 di erbe medicinali e 457 di funghi, 165 mammiferi con specie rare come hangar dorato, leopardo delle nevi panda rosso e tigri, 675 varietà di uccelli; oltre un quarto del territorio risulta protetto, anche se caccia e bracconaggio sono addirittura inconcepibili.



Feste e tradizioni - Ovunque il paesaggio risulta dominato dagli dzong (ce ne sono 1.300, con 6 mila monaci), imponenti costruzioni situate in punti strategici nello stesso tempo monasteri, templi, fortezze militari e centri amministrativi, che da sempre svolgono un'imprescindibile controllo sul territorio. Esiste poi una quantità incredibile di edifici religiosi: i goemba sono monasteri buddisti ubicati spesso in luoghi appartati e di non facile accesso, contenenti uno o più templi con le cappelle di preghiera, gli altari e le statue delle divinità. Gran parte degli dzong e dei monasteri organizzano una grande festa annuale, le quali costituiscono momenti di intensa suggestione scenografica e di aggregazione sociale, con musiche, danze, canti, rappresentazioni teatrali, cerimonie religiose, preghiere, processioni votive, benedizioni e mercatini, che durano tre giorni dall'alba al pomeriggio, il tutto al suono di tamburi, gong, trombe e cimbali. Dato il loro elevato numero, in ogni momento dell'anno se ne svolgono diversi in contemporanea. Un'unica avvertenza per i potenziali visitatori: se siete fumatori scordatevi di poter andare in Bhutan, perché dal 2004 – primo paese al mondo – è vietato fumare ovunque.