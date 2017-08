In Australia per la migrazione delle balene

Lungo la costa del South Australia ci sono straordinari panorami, ma niente è paragonabile alla migrazione annuale delle balene a cui si può assistere, tra maggio e ottobre, lungo la linea di costa di Kangaroo Island, di Victor Harbor nella Fleurieu Peninsula, e sul versante occidentale della Eyre Peninsula.



Il periodo di avvistamento - Le balene si possono vedere ogni anno, di solito dall'inizio di maggio alla fine di ottobre. Per saperne di più di questi giganti da 90 tonnellate è imprescindibile una visita al South Australia Whale Center di Victor Harbor o una escursione a Head of Bight nella penisola di Eyre.



Kangaroo Island - Si possono avvistare balene ovunque a Kangaroo Island. I punti più importanti sono Penneshaw e poco fuori Kingscote. Ci sono anche due parchi marini sull'isola perfetti per l’osservazione delle balene. E’ possibile conoscerli più a fondo consultando la pagina Kangaroo Island Marine Parks.



Eyre Peninsula - Nella Eyre Peninsula si può ammirare la maestosità delle balene in migrazione dalla Head of Bight viewing platform. Anche se le balene sono protette dal 1935 nelle acque del South Australia, in realtà rimangono ancora in pericolo quindi la Fowlers Bay, quella che una volta era una stazione baleniera, è stata trasformata in un centro per il turismo ecologico, con operatori specializzati in esperienze di osservazione delle balene e crociere giornaliere in barca. Più a ovest di Fowlers Bay si trova l’Head of Bight Interpretive Center di Nullarbor da dove, su richiesta e prenotazione, partono voli panoramici.



Per maggiori informazioni: www.southaustralia.com