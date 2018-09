I laghi con i colori più spettacolari del mondo . Grand Prismatic Spring - Parco Nazionale di Yellowstone - Stati Uniti Istockphoto 1 di 10 Peyto Lake - Canada Istockphoto 2 di 10 Don Edwards San Francisco Bay National Wildlife Refuge – California Istockphoto 3 di 10 Laguna Verde Bolivia Istockphoto 4 di 10 Caño Cristales - Colombia Istockphoto 5 di 10 Laguna Colorada - Bolivia Istockphoto 6 di 10 Hells of Beppu - Giappone Istockphoto 7 di 10 Emerald Lakes - Nuova Zelanda Istockphoto 8 di 10 Lake Grassmere – Nuova Zelanda Istockphoto 9 di 10 Lac Assal - Gibuti Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

PEYTO LAKE - CANADA – Questo splendido specchio d’acqua ha una colorazione intensamente turchese, dovuta alle rocce che costituiscono il fondale. Si trova a i piedi delle Montagne Rocciose e prende nome da Bill Peyto, un esploratore del XX secolo che ha visitato questa zona e scoperto il lago.



GRAND PRISMATIC SPRING - PARCO NAZIONALE DI YELLOWSTONE - STATI UNITI – E’ una delle più grandi piscine naturali al mondo formate da sorgenti calde. La brillante colorazione è dovuta ai minerali disciolti nell’acqua e al suo alto grado di acidità, oltre ai microrganismi che vivono nelle parti più esterne del lago. La parte centrale, di colore azzurro intenso, non ospita forme di vita a causa delle elevate temperature dell’acqua.



DON EDWARDS SAN FRANCISCO BAY NATIONAL WILDLIFE REFUGE – CALIFORNIA – In questa riserva naturale, paradiso degli uccelli migratori, si trovano numerosi laghi dal colore bizzarro, dovuto alla salinità delle acque e all’intensità dell’evaporazione. La colorazione varia dunque in funzione della diversa concentrazione di sale, a seconda della temperatura esterna.



LAGUNA VERDE BOLIVIA – E' un lago salato situato a sud-ovest dell'altipiano della Bolivia a circa 4.300 metri sul livello del mare, nei pressi del confine con il Cile all'interno della Riserva Nazionale di fauna andina Eduardo Avaroa . La sua intensa colorazione è dovuta ai sedimenti di minerali di rame che si depositano sul fondo.



CAÑO CRISTALES - COLOMBIA – Le pozze d’acqua formate dal fiume Caño Cristales da luglio a novembre si trasformano in una tavolozza di colori, tanto che il corso d’acqua viene chiamato “Liquid Rainbow”, Arcobaleno Liquido. L’acqua si tinge di cinque diversi colori: giallo, verde, azzurro, nero e soprattutto rosso, a causa del ciclo vitale delle piante endemiche presenti sul fondo: cambiando colore fanno apparire colorata anche l’acqua.



LAGUNA COLORADA - BOLIVIA - Un lago salato intensamente tinto di color ruggine, situato sulle Ande, in territorio boliviano. In questa laguna vivono numerose specie di uccelli, tra cui i fenicotteri rosa, diverse specie di crostacei e di pesci. Un habitat naturale straordinario, così come i colori delle acque. La colorazione rosso-arancione è dovuta a sedimenti rossi, ma anche alla presenza di microorganismi e alla pigmentazione di alcune alghe.



HELLS OF BEPPU - GIAPPONE – Questa pozza vulcanica di acque bollenti e di color arancione intenso evoca uno scenario extraterrestre o addirittura infernale. E’ la più scenografica di un complesso di sette sorgenti vulcaniche, tutte di grande impatto visivo, ma di colorazione più consueta.

v EMERALD LAKES - NUOVA ZELANDA - Si tratta in realtà di un complesso di specchi d'acqua situati nell'Isola del Nord, all'interno del Tongariro Alpine Crossing, tra suggestivi panorami montuosi e brulli. Il colore delle acque è straordinario e varia dal verde smeraldo al turchese intenso.



LAKE GRASSMERE – NUOVA ZELANDA – Restiamo in Nuova Zelanda, ma cambiamo isola (qui siamo in quella del Sud) e anche colore, dal turchese al rosa: il lago ha una superficie di 17 chilometri quadrati circa e non ha immissari: per effetto degli intensi venti caldi di questa regione e della forte evaporazione, le acque hanno una intensa e inconsueta colorazione.



LAC ASSAL - GIBUTI – Siamo in Africa, per ammirare questo specchio d’acqua salina, stavolta di colore bianco candido. Situato a 155 metri sotto il livello del mare, è il punto più basso del Continente. La profondità massima delle acque è inferiore ai 20 metri, ma l'invaso geologico è riempito di concrezione di sale per una ulteriore profondità di centinaia di metri. La salinità delle acque è superiore di dieci volte rispetto a quella del mare.