Gli alberghi più pazzi del mondo

09:57 - Sono originali, divertenti ed emozionanti, ognuno a suo modo: promettono un soggiorno memorabile, o per lo meno originale e curioso. Sono gli alberghi “estremi”, sempre confortevolissimi e spesso lussuosi, ai quattro angoli del mondo.

Whitepod Hotel - Svizzera - Una notte in un pod, letteralmente guscio o baccello: si tratta di una struttura geodesica, ovvero una sfera composta esclusivamente da superfici triangolari. I triangoli formano un quadrato portante che costituisce il supporto principale che sostiene la struttura utilizzando il minimo di materiale. Un albergo eco-chic di grande fascino. http://www.whitepod.com/wpod/winter/



Attrap Reves, Francia - Dormire in una bolla. Un'esperienza romantica e confortevole, a tu per tu con la natura e sotto un cielo stellato, ma nel massimo comfort, come in un vero albergo.



Art–Hotel Alexander Museum Palace – Pesaro – Italia - Più che un albergo è un vero e proprio museo: nove piani di arte contemporanea, 63 camere firmate da 75 artisti e le parti comuni decorate da altri 25, per un totale di 100 fra pittori e scultori. Inoltre una grande collezione di sculture e quadri dei principali protagonisti dell’arte contemporanea in Italia:



Fairy Chimney Inn, Cappadocia, Turchia - Un labirinto di grotte scavate nelle classiche formazioni rocciose chiamate "camini delle fate" ospitano le stanze di questo albergo. Di piccola dimensione e arredate con semplicità, offrono però una suggestione davvero magica.



Barin Ski Resort - Shemshak - Tehran - Iran - Un hotel di design realizzato dallo studio RYRA Studio. Le sue forme arrotondate e l'onnipresente bianco ne fanno una struttura di grande suggestione.



Hotel di Ghiaccio - Canada -Situato a poca distanza da Québec City, questo Ice hotel offre una magia che si ripete da 15 anni. Offre 44 tra suites e stanze intagliate nel ghiaccio, mentre nella cappella privata dell'albergo è possibile perfino celebrare un matrimonio.



Hotel Costa Verde, Manuel Antonio - Costa Rica - E' l'unico caso di aereo sul quale non serve... allacciare le cinture. L’hotel infatti è costruito all’interno della fusoliera di un Boeing 727 del 1965. Appoggiato su un piedistallo a 50 metri d’altezza, vi si accede tramite una scala a chiocciola che consente di raggiungere gli spazi abitativi, arredati con pannelli in teak.



Madonna Inn, San Luis Obispo - California - Una notte in una stanza da cavernicoli, in perfetto stile Flintstones, oppure in una camera a tema, anche molto sgargiante: si trova all'hotel Madonna Inn di San Luis Obispo in California.