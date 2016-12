E il Messico propone le vacanze con brivido

Kayak in un cenote nascosto - Pagaiate con il vostro kayak attraverso un laguna turchese, avvistando fenicotteri, pellicani e aironi, per poi entrare in un canale immerso in una foresta di mangrovie. Si raggiunge così un cenote ricco di acqua purissima e trasparente, in cui fare una rigenerante nuotata prima di dirigersi verso una spiaggia privata dove gustare un picnic a base di pesce fresco e ceviche. Maya Amazing Adventures propone questa speciale attività a un solo giorno di viaggio dalla località messicana di Merida, oppure interi pacchetti di esperienze uniche che includono anche biking nell'entroterra dello Yucatan o alla scoperta dei cenote, e pomeriggi di birdwatching.



Percorrere la più lunga e alta teleferica del mondo - Lunga 3 km, alta 300 m e con una velocità di 120 km orari, questa è la zipline più spettacolare del mondo e si trova nell'Adventure Park nel Copper Canyon, nel cuore dello Stato di Chihuahua. Parte di un complesso sistema di ben sette teleferiche e 2 ponti sospesi, questa attività lascerà anche i più coraggiosi con il fiato sospeso. In questa zona si possono svolgere anche tour in funicolare o calate in corda doppia lungo le mura del canyon: un modo incredibile per ammirare lo scenario. Per scegliere l'esperienza migliore ci si può rivolgere alla compagnia The 3 Amigos Adventures, che organizza giornate davvero indimenticabili



Surfare su una duna di sabbia - Avete sempre desiderato fare snowboard ma non amate la neve? Le dune di sabbia di Algodones si trovano a soli 45 minuti da Mexicali, a Baja California, e sono il luogo perfetto per praticare questo sport in uno scenario alternativo, quello del deserto. Con Adixion Tours potrete scegliere un tour di un giorno intero che prevede il trasporto da Mexicali, l'istruttore, l'equipaggiamento necessario e il pranzo.www.visitmexico.com



Fare rafting sulle rapide - Sedersi uno accanto all'altro e tenere ben salde le pagaie: queste sono le regole per affrontare le turbinose acque del Rio Antigua nello stato di Veracruz. Si può scegliere fra rapide di due diversi livelli di difficoltà, classe 2 e classe 4, sulla base delle condizioni del fiume e del periodo dell'anno. Mexico Verde Expeditions organizza spedizioni di rafting e anche mountain biking e glamping nei pressi di Jalcomulco, a Veracruz.



Salire in cima a una cascata pietrificata - Zampilli d'acqua ricchi di carbonato di calcio nello stato di Oaxaca, situati nei pressi di grosse rocce (una alta 50 metri, l'altra ben 90), hanno dato vita a una formazione molto particolare che ha ormai migliaia di anni e ha le stesse sembianze di una cascata rocciosa. Il sito è chiamato Hierve el Agua (acqua che bolle): alla base di queste cascate, infatti, gli zampilli d'acqua che non si pietrificano si raccolgono in piscine naturali, e in alcuni di questi l'acqua effettivamente sembra sobbollire per via di alcune correnti sotterranee. Discover Oaxaca Tours offre visite di un giorno intero in questo sito unico e particolare.



Tuffarsi in una cascata - Las Cascadas de Micos a San Luis Potosi è un complesso di 7 cascate di diverse altezze. Basterà indossare il casco di sicurezza, un giubbotto salvagente e armarsi coraggio e sangue freddo per essere pronti a saltare nel centro delle vorticose acque delle cascate. Huaxteca organizza tour verso il luogo delle cascate e una serie di altre attività avventurose nella regione di Huaxteca, tra cui rafting, immersioni e calate a corda doppia.



