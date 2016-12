Dieci luoghi in cui i fiumi danno spettacolo

I fiumi da sempre sono uno dei principali fattori nello sviluppo di città e insediamenti umani, ma anche importanti vie di commercio e comunicazione tra i popoli, in grado di unire culture diverse. In tutto questo non dimentichiamo che in alcuni casi i corsi d'acqua attraversano paesaggi davvero eccezionali. Oggi Wimdu , la più grande piattaforma europea per la ricerca di appartamenti in affitto, ci porta alla scoperta di 10 fiumi eccezionali (che a sorpresa non includono il Rio delle Amazzoni).

KENAI – ALASKA - Questo fiume dell' Alaska sfocia nell'Oceano Pacifico ed è famoso per alcune spettacolari formazioni rocciose che emergono dalle sue acque nonchè per le lussureggianti foreste che lo circondano. Particolarmente apprezzato dagli amanti della pesca del salmone e del kayaking.



YANGTZE – CINA - Un motto cinese dice “Se non sei stato sullo Yangtze non sei stato da nessuna parte”. Forse un po' eccessivo, ma aiuta ad avere un'idea dell'importanza di questo fiume. E' il più lungo dell'Asia ed è impiegato da secoli per il commerciio, ma anche per l'irrigazione di risaie, e più di recente per generare energia idroelettrica.



RENO - EUROPA - In questo caso parliamo del fiume più trafficato d'Europa e probabilmente anche del più pittoresco. Il Reno attraversa sei stati: Austria, Francia, Germania, Liechtenstein, Paesi Bassi e Svizzera. Sulle sue sponde è possibile avvistare numerosi castelli di origine medievale, a sottolineare la sua importanza strategiaca in passato.



MEKONG – ASIA - Il Mekong attraversa alcuni degli scenari più spettacolari dell'Asia. Tra gli stati che bagna possiamo menzioanre il Tibet, la Cina, la Birmania, il Laos, la Tailandia, la Cambogia e il Vietnam. Una delle scenografie più suggestive che si possono ammirare percorrendo il Mekong è la città dei templi di Angkor Wat, che sorge sulle sue sponde.



DOURO (O DUERO) – Penisola Iberica - In questo caso non si tratta di un fiume dalla lunghezza o portata da record, ma entra nella nostra classifica per la bellezza del territorio che attraversa. Le sue sponde sono costellate di piccoli villaggi che preservano la loro atmosfera da XIX secolo, per non parlare dei vigneti che striano le colline circostanti.



NERETVA - BOSNIA-ERZEGOVINA - Questo fiume è un gioiello che deve ancora essere scoperto dalle grandi masse di turisti. Le sua acque color smeraldo sono tra le più pulite d'Europa, nonchè tra le più fredde alla fonte. Uno dei luoghi più scenografici del suo percorso è l'antico ponte che lo sovrasta nella città di Mostar.



DANUBIO – EUROPA - Il Danubio è il secondo fiume più lungo d'Europa dopo il Volga, ma in termini di popolarità se la gioca con il Reno. Oltre ad attraversare 10 stati, le sue sponde accolgono alcune città storiche quali Budapest, Bratislava e Vienna.



NILO – EGITTO - Sulle sponde di questo fiume è nata una delle più grandi civiltà della storia, quella Egiziana. Le sue acque limacciose infatti erano un fertilizzante straordinario che permise lo sviluppo dell'agricoltura nonostante il clima non fosse del tutto favorevole.



SPREA - EUROPA - Anche questo fiume europeo merita una menzione per il territorio eccezionale che attraversa. Gli antichi reghi di Sassonia, Boemia e Bavaria sono bagnati dalle sue acque. Senza menzionare La città di Berlino, di cui è un simbolo.



GANGE - INDIA – concludiamo questa rassegna con il fiume più sacro dell'India, il celebre Gange. Sulle sue sponde sorge Varasani, la più sacra tra le 7 città sacre dell'India. Sicuramente si tratta di uno spettacolo incredibilmente suggestivo, ma non raccomandiamo di farci un bagno...



