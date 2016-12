Dieci luoghi da sogno per immergersi nel blu

CRYSTAL RIVER, FLORIDA - Nell’estuario di questo fiume è possibile avere un incontro ravvicinato con un animale davvero straordinario, il lamantino. Le guide vi illustreranno il codice di comportamento da adottare in caso di incontro: il contatto è infatti consentito solo se iniziato dal lamantino.



NEGRIL, JAMAICA - In questo caso non aspettatevi barriere coralline multicolori o vita sottomarina animatissima. La particolarità di quest’area sono gli svariati relitti sommersi che è possibile esplorare.



PIGEON CAY, HONDURAS - Quest’isola dalle dimensioni microscopiche al largo delle coste di Roatàn in Honduras ha il vantaggio di essere molto poco affollata, anzi praticamente disabitata, non un dettaglio da poco quando ci si vuole godere la natura in tutta la sua spettacolarità.



GRAND CAYMAN - Se parliamo di Cayman parliamo di uno dei siti più celebri per lo snorkeling. E d’altra parte non è un’esperienza di tutti i giorni ritrovarsi immersi nell’acqua cristallina e avvistare banchi di razze nuotare elegantemente.



MAUI, HAWAI - Questa è la destinazione perfetta per chiunque ami il mare in ogni sua forma. Qui potrete dedicarvi un giorno al surf e un altro all’esplorazione di fondali costellati di coralli e popolati da tartarughe.



JELLYFISH LAKE, EIL MALK, PALAU – MICRONESIA - Fare snorkeling in queste acque è già di per se un’esperienza straordinaria, ma per chi volesse provare qualcosa di estremo il Jellyfish Lake è la scelta perfetta. Qui infatti è possibile nuotare circondati da migliaia di meduse (inoffensive).



LADY ELLIOT ISLAND, AUSTRALIA - Ci sono centinaia di luoghi per immergersi lungo la Grande Barriera Corallina australiana, ma quest’isola è nelle prime posizioni della classifica. Qui è possibile ammirare tutti i colori della vita sottomarina, e tra novembre e marzo anche le tartarughe, che depongono le uova dove sono nate.



SEYCHELLES - Questo arcipelago, composto da un centinaio di isole al largo delle coste del Kenya è uno dei luoghi più incantevoli per gli amanti delle immersioni. Il consiglio è di esplorare i diversi luoghi di immersione in barca seguendo le indicazioni di una guida esperta del luogo.



SAN BLAS – AMERICA CENTRALE - Questo arcipelago comprende oltre 360 isole divise tra la Colombia e Panama. Entrambi i Paesi offrono l’opportunità di raggiungere le isole per godere di alcune delle zone con la migliore visibilità al mondo per lo snorkeling.



MALDIVE – Sono il paradiso per eccellenza degli amanti di immersioni e di snorkeling. Le 1.192 isole e atolli corallini offrono una incredibile varietà di pesci, coralli e altre meraviglie, sono la Mecca e il luogo di desiderio di tutti i veri appassionati del mare.



www. wimdu.it