Il movie tourism è una tendenza in crescita negli ultimi anni. Le location - in tutti i continenti- sono circa 1700 e ogni anno, nel mondo sono oltre 100 milioni i viaggiatori, soprattutto americani e inglesi, che visitano luoghi e città per rivivere le emozioni vissute attraverso lo schermo. Anche in Italia in movie tourism è un settore sempre più in ascesa: si registrano infatti circa 10 milioni di visitatori. Ecco alcuni luoghi, selezionati da Hundredrooms, motore di ricerca on line di alloggi turistici.

In Spagna, sulle tracce de Il Segreto - Su Canale 5 è diventato ormai un classico ed attesissimo appuntamento di ogni estate. Giunto alla sua settima stagione, da lunedì 17 luglio si sposterà alle ore 18.45 per terminare alle 20, dando la linea al Tg5. Il cambio d'orario farà felici i fans della soap opera spagnola, dal momento che le puntate andranno in onda tutti i giorni, senza eccezione, week end compresi. Un fenomeno televisivo che conta milioni di telespettatori, la cui popolarità è in costante aumento di anno in anno.Il paese in cui si svolge la vita dei protagonisti, Puente Viejo, nella realtà non esiste, essendo un nome inventato. Le riprese interne sono effettuate a Leganes, un paese situato nelle vicinanze di Madrid. Le location più importanti si trovano nella zona di Madrid. Fra tutte, il parco di La Granjilla a El Escorial e Torremocha de Jarama. Sono infine molte le città realmente esistenti citate nella telenovela: Villalpanda, La Puebla, Munia, che si trovano nella regione di Castiglia y Leon.



Napoli, Gomorra - Le riprese della terza stagione della serie televisiva italiana più vista in tutto il mondo sono appena terminate. Gli episodi, che probabilmente usciranno sugli schermi Sky a novembre, vedono una trama sempre più fitta: dopo la morte di Pietro Savastano il vuoto di potere a Napoli si fa sentire, per questo i clan guidati da Genny Savastano e Ciro di Marzio cercheranno di guadagnarsi il “regno di Napoli”. Tra le curiosità, la nuova serie è stata ambientata a Sofia, dove Ciro installerà il suo covo in un night-club della capitale bulgara. Mentre le altre scene sono state girate tra Scampia e Secondigliano, Fuorigrotta e il centro Storico di Napoli, i Ventataglieri e piazza Carità, e anche a Poggiomarino.



Venezia, Mozart in the Jungle - La serie tv prodotta da Amazon ha riscosso molto successo non solo da parte della critica, ma anche da parte del pubblico. Uno degli episodi della terza serie vede la presenza di due figure di eccezione, Placido Domingo e Monica Bellucci, che duettano durante l’esibizione del il “Don Giovanni". Alcune scene sono state riprese tramite una piattaforma flottante che attraversa la città dei canali, mentre la scena del teatro con il duetto degli attori è stata girata nel Palazzo Cavalli-Franchetti. Sono appena iniziate le riprese della quarta stagione, dagli Amazon Studios, purtroppo però non trapela nessuna indiscrezione sui temi e sui possibili protagonisti delle storie del maestro di musica della New York Simphony.



Bogotà e Medellin in Colombi, Narcos - La serie tv firmata da Netflix, che racconta le gesta di Pablo Escobar e dei Narcos colombiani. Le riprese della terza stagione sono in fase di conclusione e vedono moltissime novità. Spoiler: dopo la morte di Pablo Escobar, altre avvincenti storie si svilupperanno nella terza stagione. Tra le new entries Kerry Bishe che farà parte del cast nei panni di Amanda, una donna sposata con un trafficante del cartello di Cali. I luoghi dove si sono riprese le scene sono abbastanza riservate, e si trovano soprattutto a Bogotá, Medellín, Panama e in alcune zone degli Stati Uniti. Uno dei luoghi più conosciuti è la Casa de Nariño, sede del presidente Gaviria, palazzo residenziale che si trova nella Plaza de Bolívar nel centro della città Bogotá.



Albuquerque in New Mexico, Breaking Bad - La famosissima serie televisiva con Walter White e Jesse Pinkman vede una location del tutto insolita rispetto a quelle delle grandi produzioni hollywoodiane. Dopo aver girato alcune delle scene nella città di Los Angeles, la produzione ha deciso di spostarsi nella città di Albuquerque - New Mexico, dove è possibile ammirare la casa in cui Bryan Cranston e Aaron Paul effettuavano alcuni degli esperimenti. Inoltre è possibile visitare la città con una serie di tour guidati che permettono di conoscere ogni angolo e ogni segreto della serie tv.



Caceres in Spagna, Game of Thrones - Il Trono di Spade, arrivato ormai alla settima stagione della sua fortunata saga, vede differenti luoghi in cui sono state effettuate le riprese. Si contano, infatti, più 44 locations differenti in tutto il mondo. La famosa serie uscirà su Sky Atlantic il 17 luglio 2017, in barba alla scaramanzia, con sette episodi dalla durata più lunga, dove questi numeri si ripeteranno più volte. Episodi completamente nuovi, che si distaccheranno dai racconti di George RR Martin, e che vedranno anche un piccolo cameo del cantante Ed Sheeran. Alcune delle scene più importanti della settima stagione sono state riprese nel Parco Naturale de los Barruecos, che sarà il luogo di una delle battaglie più dure e cruenti della serie. Alcune delle scene sono state girate anche nel centro storico di Caceres in Extremadura e nel castello de Trujillo.



Sicilia, Il Commissario Montalbano – Fra le fiction italiane di maggior successo, racconta le storie del Commissario Montalbano, tratte dai libri di Andrea Camilleri. Molte delle locations citate dall’autore agrigentino sono frutto di finzione letteraria, come le città di Vigata e Montelusa. Nella realtà è possibile visitare questi luoghi che si trovano tra Agrigento e Ragusa (Ibla, Modica e Scicli). Per esempio la casa del Commissario Montalbano si trova in una frazione di Santa Croce Camerina, vicino a Marina di Ragusa. Nella realtà, il villino del commissario è un bed & breakfast. Qui si può dormire nello stesso letto di Montalbano o farsi una nuotata nel mare cristallino. Il primo episodio è un intreccio di due storie dello scrittore siciliano, ovvero «Amore» (appartenente alla raccolta «Un mese con Montalbano») e «La prova generale» (tratto da «Gli arancini di Montalbano»). Nel cast attori di rilievo, come Fabrizio Bentivoglio e Serena Iansiti.