Bahamas, le mille sfumature dell azzurro

Un arcipelago scoperto da Cristoforo Colombo che fu stupito dalla scarsa profondità delle acque tanto che le chiamò isole dell’acqua bassa. In seguito diventarono il rifugio più comodo e naturale per i pirati che spadroneggiavano tra Cuba e Florida dal ‘600 al ‘700. Ecco alcuni luoghi assolutamente da non perdere del meraviglioso arcipelago che si affaccia sull’Atlantico, suggeriti dal tour operator Gastaldi Holidays.



Paradise Island - Godersi la vivacità e la movida di Paradise Island. Isola da sogno, crocevia internazionale, vitale, brillante e cosmopolita offre moltissime esperienze di cultura, di intrattenimento con festival ed eventi e soprattutto bellezze naturali senza paragoni.



Exuma - Immergersi nelle acque delle isole Exuma, straordinaria collana di cays e isolotti. Circondate da un mare dalle infinite tonalità e sfumature le isole Exuma offrono un fondale senza paragoni per gli amanti del diving e dello snorkelling insieme ad attività di relax, dal golf alla vela.



Treasure Cay - Prendere il sole e nuotare a TreasureCay, ad Abaco, che il National Geographic segnala essere fra le 10 spiagge più belle al mondo. La sabbia abbagliante è lambita da una gradazione di acqua turchese unica al mondo. In realtà le spiagge bellissime alle Bahamas sono numerose e alcune veramente incontaminate, da raggiungere anche in barca. Da esplorare di isola in isola.



Provare esperienze nuove e adrenaliniche - Per chi vuole affiancare al total relax attività emozionanti e uniche, le isole Bahamas offrono opportunità per arricchire la propria vacanza: dalle immersioni sottomarine per esperti e principianti alle escursioni verso spiagge incantate in motoscafi veloci, dalle visite alla capitale in Segwa, dal birdwatching agli incontri con i delfini, dalle passeggiate a cavallo sulla spiaggia alle avventure in kajak, bici, jeep o in jetLink. Quest’ultima, introdotta recentemente, sono delle macchine volanti che permettono di librarsi in aria partendo dal mare. Adrenalina pura!



Scoprire folklore e artisti – Alle Bahamas si condivide la vita della gente, che ha conservato antiche e sentite tradizioni. Il Junkanoo è il carnevale caraibico più famoso ed è possibile godere delle sfilate in diversi momenti dell’anno, incluso la visita al Museo dei pirati o all’interessante Museo d’arte a Nassau. La comunità artistica è molto creativa e attiva, e si incontrano numerose gallerie d’arte; specializzazioni in Jewellery Designers, Body-Painting e sculture subacquee.



