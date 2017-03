Centroamerica: le spiagge dei due Oceani

La spiaggia delle tartarughe - Nella baia nicaraguense di San Juan del Sur, si trova il Rifugio della Vita Silvestre La Flor, una spiaggia protetta e incontaminata e uno dei pochi luoghi dove la tartaruga Olivacea depone le uova. La sua ampia spiaggia di sabbia fine è solitaria e ampia, ideale per una vacanza relax.



Nel Salvador la più lunga - Anche le spiagge del Salvador sono molto versatili e per ogni tipo di turistica: quella di Los Cobanos ha una barriera corallina di 157 chilometri di unghezza, la più grande del Pacifico settentrionale, con una sabbia quasi bianca.



Un’isola da Jurassic Park - Guanaja è una delle tre isole dell’arcipelago della Bahia, in Honduras, insieme a Roatan e Utila. Non si trova facilmente nelle guide di viaggio perché la maggior parte del suo territorio e delle sue acque sono riserve biologiche. Guanaja è divisa in due isole, la più piccola si chiama Bonnacca Cay e qui si trova la maggior parte della popolazione locale e le istituzioni locali, mentre la Isla Grande è praticamente selvaggia e deserta, con un panorama di foreste verdissime, cascate e spiagge da favola. Guanaja diventerà la prima isola caraibica a ospitare un progetto di energia ecologica, con pannelli solari.



Esclusiva per chi ama le due ruote - A Panama c’è una spiaggia fantastica che si può raggiungere soltanto in bicicletta, si chiama Boca del Drago, dove si trovano simpatici ristoranti locali dove gustare una gran varietà di piatti caraibici a base di pesce appena pescato, riso e cocco. Da qui partono le escursioni per arrivare alla più famosa Spiaggia Estrella (Stella).



Surf tra le mangrovie - Una delle spiagge più famose in Costa Rica si chiama Tamarindo, ed è anche una delle più belle del Paese, circondata da mangrovie e ideale per una immersione reale nella biodiversità. Ideale per praticare surf, frequentata da atleti di tutto il mondo che si allenano anche sulle altre spiagge vicine, come Playa Avellanas, Playa Langosta e Playa Grande.



La spiaggia bianca di Izabal - E il Guatemala non è da meno in fatto di spiagge ancora poco conosciute. Tra queste c’è Playa Blanca, che si trova nel dipartimento di Izabal, raggiungibile soltanto in barca, e totalmente selvaggia perché qui è proibito costruire hotel o ristoranti. L’acqua trasparente e l’assenza di banchi corallini, consente di passeggiare anche a oltre 60 metri dalla costa, con l’acqua che al massimo bagna i piedi.



E in Belize 200 isole vi aspettano - Opportunità immense per chi cerca la spiaggia dei sogni in Belize: oltre 200 isole oltre alla parte costiera che si estende per 386 chilometri. E poi acqua azzurra e trasparente, ideale per praticare sport acquatici come immersione, kayak o semplicemente rilassarsi. La maggior parte delle aree sono protette e di conseguenza c’è poco sviluppo urbanistico per approfittare al massimo della bellezza della natura. Tra le località assolutamente da visitare, Placencia, piccolo villaggio di pescatori con interminabili spiagge di sabbia bianca, circondate da una selva color smeraldo.



L’incredibile Blue Hole - Un’attrazione unica per i subacquei è il Blue Hole, un atollo che si trova a 100 chilometri dalla costa, la cui formazione risale all’era glaciale quando il livello del mare si alzò e le grotte si riempirono di acqua. Misura 300 metri di larghezza e 123 metri di profondità. Dal’altro sembra un occhio blu con il bordo turchese. I primi ad esplorarlo furono il documentarista dei mari Jacques Cousteau e l’equipaggio della sua nave, la Calypso. Immergersi qui è uno spettacolo unico per la varietà di specie di pesci, coralli e spugne.



