St. Vincent & Grenadine: Eden caraibico

12:58 - La maggior parte delle persone rientrano dalle vacanze mentre voi non avete ancora deciso la meta delle vostre ferie estive? Non vi preoccupate. Se avete bisogno di trascorrere qualche giorno lontano da tutto e tutti ma soprattutto dalla tecnologia, date un’occhiata qui di seguito, troverete la risposta al vostro desiderio: l'arcipelago di St. Vincent & Grenadine nel Mare dei Caraibi. A voi non resta che preparare le valige e partire alla volta di Young Island e Palm Island, due delle 32 isole dell’arcipelago che garantiscono un soggiorno all’insegna del “digital detox” grazie alla presenza di resort con camere senza TV e assenza di wireless in spiaggia.

ST.VINCENTE E GRANADINE: PARADISO CARAIBICO - Questo bellissimo arcipelago, terra del Centro America, offre una trentina di isole e atolli, circondati da spiagge bianchissime e una natura verde e rigogliosa. Tra le diverse isole la principale è quella di Saint Vincent mentre Le Grenadine sono isole molto piccole, famose per la loro barriera corallina e per quell'acqua trasparente e cristallina. Tra le piccole Grenadine sicuramente non sono da tralasciare l’isola di Bequia, Mustique, Canouan, Mayreau, Union Island, Palm Island e Petit St. Vincent.

E per tutti coloro che amano vivere il mare in modo totalizzante ci sono le magnifiche escursioni che vengono organizzate a Tobago Cays, Mayreau, Morpin, Mayrea, Palm Island e Petit St Vincent . Durante l’escursione marina vi verrà offerta anche una buonissima colazione e del buon tè. Per tutti gli appassionati del sailing meta imperdibile è invece Macaroni Bay, la spiaggia più bella di Mustique che può essere raggiunta quotidianamente con gite giornaliere in catamarano, in partenza da Bequia verso Macaroni Bay, Salt Whistle Bay, Mayreau e le Cascate della Balena nella costa nord-occidentale di St Vincent con soste dedicate allo snorkeling e alla pesca.



BENVENUTI A YOUNG ISLAND E PALM ISLAND: LE REGINE DELLA VACANZA “DIGITAL DETOX” – Entrambe isole private, Young Island e Palm Island, si presenteranno ai vostri occhi come luoghi incontaminati. Ricca di spiagge di sabbia bianca e finissima, giardini tropicali, acque azzurre e un mix delizioso di riservatezza e bellezze naturali, Young Island offre pace e relax e moltissimi sentieri dove potrete fare escursionismo.

Inoltre l’isola offre anche l’opportunità di praticare sport d’acqua come lo scuba diving e la vela, o di terra come il tennis. E se proprio avete desiderio di scoprire le profondità del mare ma non avete nessuna esperienza in merito, non vi preoccupate perché sull’isola vengono organizzati anche corsi di sub per principianti. Un consiglio: durante le vostre passeggiate alla scoperta dell’isola raggiungete la vetta del Fort Duvernette. Il panorama che gusterete da lì è a dir poco spettacolare.

Infine se vi venisse voglia di vivere il mare e le bellezze dall’isola dalla prua di una barca a vela, lasciatevi trasportare da i due yacht privati del resort . Altro luogo perfetto per disintossicarsi dalla tanto abusata tecnologia è poi Palm Island dove tra sport acquatici come vela, wind surf o kayak, sedute di yoga e immersioni che vi porteranno ad esplorare l’ambiente sottomarino di località intorno a Mayreau o alle Tobago Cays, sicuramente vi riapproprierete del legame con la natura. Un appunto: non tralasciate di visitare l’isola attraverso i percorsi Cactus Hill, Iguana e Point Lookout, tutti e tre molto panoramici e di facile esecuzione, offerti dal villaggio.



Per maggiori informazioni: www.discoversvg.com



