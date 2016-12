Mete low cost: una vacanza al caldo e conveniente

15:52 - Tutto ciò che desiderate è un viaggio in famiglia in un luogo lontano, low cost e soprattutto al caldo? Bene ecco a voi un elenco delle migliori destinazioni al mondo baciate dal sole anche in inverno per una rigenerante ed economica fuga dal freddo. La lista è il risultato di un’analisi condotta da TripAdvisor, il TripIndex Sun, che compara il costo di una vacanza in famiglia durante l’inverno in 30 destinazioni calde di tutto il mondo. Lo studio prende in considerazione il costo di un soggiorno in una casa vacanza con due camere da letto, il noleggio di un’auto per una settimana, acquisti di generi alimentari, cena e bevande per quattro al ristorante durante la stagione invernale Sul podio della classifica: Sharm el Sheikh.

– Dall'analisi condotta da TripAdvisor è l'affascinantead assicurare una vacanza in famiglia veramente low cost. Una settimana per un nucleo familiare di quattro persone costa, infatti, all'incirca 635,81 €, più o meno un quinto rispetto a Turks and Caicos, Caraibi, la destinazione più costosa per una vacanza invernale al caldo, con un prezzo pari a 2.940,98 €.Ma Sharm el Sheik non è solo l'unica ad offrire un soggiorno economicamente conveniente. Le, con(3°),(5°) e(6°) conquistano ben 3 posizioni nella top 10 delle destinazioni più convenienti .I Caraibi si rivelano invece zona più cara al mondo, conquistando 5 posizioni su 10 nella top 10 delle destinazioni più costose. In fatto di sistemazioni, tra le destinazioni analizzaterisulta essere la più costosa con un prezzo medio per un soggiorno in una casa vacanza con due stanze pari a 2.364,99 €. Per lo stesso prezzo i viaggiatori potrebbero trascorrere ben 6 settimane in una casa vacanza a, dove il costo settimanale è pari a 376,29€.è la destinazione più economica per il noleggio auto, con un costo settimanale medio per una vettura famigliare pari a soli 134,91 €, circa un quarto rispetto a North Island in Nuova Zelanda, dove il costo per il noleggio settimanale di un'auto famigliare è pari a 553,64 €. Goa in India è invece il luogo più conveniente per un boccone: una cena per quattro costa circa 29 €, una birra per due persone 2,43 € e due bibite 0,75 €. Una cena acosta circa quattro volte tanto: 135,98 €, mentre una birra per due ammonta a 9,94 € e due bibite a 6,01 €. Mentre per le famiglie che intendono acquistare generi alimentari per la loro casa vacanza, la destinazione più conveniente per il pane è Mauritius, dove comprando 9 pagnotte a 0,33 € l'una si spende circa lo stesso prezzo di una pagnotta (3,11 €) nella destinazione più cara, Turks and Caicos. Per un litro di latte, invece,nei Caraibi offre i prezzi più convenienti con 0,44 € mentre Santa Lucia risulta la destinazione più costosa con 2,50 €.