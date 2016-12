Argentina: terra di mille passioni

16:49 - Dalle vette ghiacciate ai deserti punteggiati di cactus, dalle spiagge di sabbia candida agli imperdibili paesaggi della Terra del Fuoco, l’Argentina è un’affascinante e variegato microcosmo tutto da scoprire. Una terra ricca di passione, bella e accogliente. Un Paese davvero straordinario che vanta una tale varietà di ambienti naturali, diversità culturali, città uniche nel loro genere da riuscire a soddisfare la voglia di avventura di ogni tipo di visitatore. Beh cosa state aspettando, la “terra argento” vi sta aspettando…

Il viaggio, proposto da, sarà di 11 giorni. Giorni intensi durante i quali verranno visitate le più belle mete dell’Argentina:. Una volta raggiunta la prima tappa non ci sarà alcun dubbio a riguardo del fatto che Buenos Aires sia una delle più belle città del mondo. Affacciata sul, la città vi sorprenderà con le sue antiche costruzioni coloniali, i palazzi in stile francese e la viva vita culturale che, insieme al tango, sono le sue caratteristiche più accattivanti.Qui visiterete:, l’anticodalle case coloratissime, il, cuore pulsante della città,, con i suoi negozi d’antiquariato e il mercato all’aperto pieno zeppo di artisti di strada. Ad accompagnarvi alla scoperta di Bueno Aires ci sarà Edith Paez, guida locale appassionata di tango. Ma la visita alla città non finisce qua. Non si può certamente salutare la patria delse non si è almeno una volta lasciati travolgere e cullare dalle note appassionate del tango. Durante il tour è infatti prevista una cena con tango show e, per chi lo desiderasse, è possibile anche frequentare lezioni di tango.Bene, una volta assaporata tutta la bellezza di Buenos Aires è ora di raggiungere il, Patrimonio UNESCO, dove si trova lo stupefacentel’immensa e famosissima massa di ghiaccio che cade a picco sul Lago Argentino, con pareti che si innalzano sino sessanta metri sopra le acque. Preparatevi a un’esperienza “uditiva” oltre che visiva, perché il suo avanzamento quotidiano provoca il distacco di iceberg delle dimensioni di interi palazzi che crollano con fragore nelle acque sottostanti. Una rete di passerelle in acciaio consente ai visitatori di assistere da vicino a questo spettacolo straordinario.E, dopo tutte queste emozioni, cosa c’è di meglio di una? L’itinerario prevede infatti una cena a El Calafate a base di! Il viaggio prosegue poi verso ladove vi attendono spazi sconfinati, ghiacciai perenni e una natura a dir poco selvaggia. Il gruppo di Horca Myseria vi porterà ad, a 50 gradi di latitudine sud, estremità meridionale delle Americhe, luogo ai “confini del mondo” dove la natura, padrona assoluta, offre uno spettacolo indimenticabile. La città più australe del mondo, sarà la base per le escursioni al Parco Nazionale Terra del Fuoco e per la navigazione nel Canale di Beagle.Per maggiori informazioni: www.horcamyseria.it Per conoscere le condizioni del tempo sull'Argentina consulta le previsioni di Meteo E se, nell'attesa del viaggio, vi venisse voglia di un gustoso piatto argentino, ecco a voi le Empanadas...