Week end al mare: Catania seconda in Europa

Per realizzare la classifica, GoEuro ha preso in esame 1000 città europee sul mare, ciascuna delle quali è stata valutata secondo i seguenti parametri: tipo di spiaggia; temperature medie, atmosferica e dell’acqua, in estate; offerta di sport acquatici; vita notturna; accessibilità con i mezzi di trasporto.



Sul podio della classifica generale troneggiano Spagna e Italia: medaglia d’oro per Alicante (98.14/100), seguita da Catania (97.71/100) e da Palma di Maiorca nelle Baleari (97.4/100). Alicante offre oltre 7 km di spiagge dorate, come quella di San Juan, raggiungibili con il tram e a poco più di mezz’ora dall’aeroporto. Con un’ampia scelta di sport in spiaggia e locali e ristoranti sul mare, la città è la meta top per il divertimento e la nightlife estiva. Catania affascina con le sue spiagge bagnate da un mare cristallino, come La Playa, da cui ammirare in lontananza il maestoso vulcano Etna. La notte, la città si anima sia nel centro storico che sul litorale, con feste in spiaggia dei vari locali che si affacciano sul mare. Terza Palma di Maiorca con la sua sua Cala Major una delle spiagge più apprezzate sull’isola e ideale per gli amanti degli sport acquatici. Al calare della sera, la movida si accende, con tantissimi bar e locali direttamente sul mare.



Non c’è solo Catania - l’Italia, con le sue incantevoli spiagge, talvolta penalizzate dalla scarsa accessibilità, si posiziona bene nella classifica, con 4 città presenti nella Top 10 della classifica generale: le città italiane con le spiagge più accessibili e maggiore offerta di divertimenti e svago sono Palermo (6°), Genova (7°) e Alghero (8°). Seguono Bari (20° posto), che vince tra tutte le italiane per l’accessibilità delle sue spiagge, raggiungibili dall’aeroporto in soli 24 minuti, e Palau (24°), una delle destinazioni migliori per gli appassionati di sport acquatici.



Accessibilità - Tra le 10 spiagge più accessibili con il trasporto pubblico, caratteristica fondamentale per un weekend al mare, sono presenti tre italiane, Bari, Catania e Senigallia. Vincitrice della categoria è Westerland (Germania), a soli 14 minuti dall’aeroporto. La possibilità di praticare sport acquatici è un altro importante parametro da prendere in considerazione nella scelta della spiaggia: Palermo conduce la classifica, posizionandosi al primo posto, ma anche la Sardegna con Palau si conferma ai primi posti. Vince il trofeo della categoria vita notturna Barcellona; l’Italia si posiziona bene con due destinazioni nella Top 10, Rimini e Gallipoli, rispettivamente al 3° e al 6° posto.